«Шикарная!»: Долина в шелковых брюках цвета молока и блестящей блузке подчеркнула стройные ноги

Лариса Долина не скрывает, что следит за внешностью. Певице нравится выглядеть молодо и привлекательно. И пока после пандемии многие только начали приводить себя в форму, артистка смогла похудеть почти на 30 килограммов. После этого она с радостью сменила свой гардероб. Теперь одна из лучших джазовых исполнительниц носит мини-шорты, юбки и платья. Она подчеркивает достоинства своей фигуры.

Все чаще Долина выходит в свет со своей внучкой Александрой. Порой она одевается с ней в одном стиле. Но с наступлением лета артистка стала готовиться принимать экзамены у своих студентов. Она уже не первый год преподает в Московском государственном институте культуры, где является заведующей кафедры Эстрадно-джазового пения. На новом фото Лариса Александровна предстала в шелковых брюках молочного цвета и блузке с блестящим восточным узором. Туфли-лодочки в тон дополнили образ.

Наряд певицы подчеркнул ее стройную фигуру. Она решила похвастаться одним из своих образов и пожелать удачи студентам, сдающими экзамены.

Поклонники отметили, что в 65 лет артистка прекрасно выглядит. Ее образ в индийском стиле привел в восторг фанатов. «Вы шикарная», «Ой, какой красивый восточный узор. Удачи вашим студентам и вам чудесного дня!», «Красивый наряд», «Элегантная леди», «Роскошно выглядите», «Царский лук», — прокомментировали пост подписчики. «Шикарная!» — одарила ее комплиментом Лариса Гузеева.

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