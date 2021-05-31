«Эффект вытягивания фигуры»: Лариса Долина в платье в пол цвета Tiffany предстала на публике

Лариса Долина много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики как в России, так и за ее пределами. Артистка выпустила много хитов. Более того, она часто экспериментирует, поэтому поет в разных жанрах. А за последний год певица еще и похудела: сначала на 20 килограммов, а потом еще на пять. Она сменила гардероб и стала одеваться более современно и женственно, не боясь показывать стройные ноги.

Недавно Долина выступила со своей внучкой. Они оделись в одном стиле. Певица была в джинсах с принтом и яркой футболке, а вот на репетиции она уже появилась в белой юбке из шифона. Однако очень нежный образ артистка припасла для выступления в Кирове. Она облачилась в силуэтное платье в пол цвета Tiffany. Лариса Александровна сделала неброский макияж и объемную укладку. Она продефилировала по коридору.

«Начинается второе отделение. Публика — респект, респект», — похвасталась звезда. «А особенно солистка у нас нереальная», — получила она комплимент от друга.

Поклонники тоже одарили артистку комплиментами. Для портала Teleprogramma.pro образ 65-летней Долиной оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«У Ларисы очень интересное концертное платье в пол. Туалет подобран со вкусом, в красивом актуальном оттенке, напоминающем цвет „Тиффани“. За счет вертикальных линий в складках создается эффект вытягивания фигуры. В пользу стройности играет и длина макси. Это красивый и уместный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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