Лариса Долина в белоснежном жакете и «рваных» джинсах привела внучку на концерт Artik & Asti

Лариса Долина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Недавно она приложила силы и похудела почти на 30 килограммов. После этого певица также сменила гардероб. Она не боится экспериментировать со стилем и теперь все чаще носит силуэтные платья и даже мини-юбки. Стоит отметить, что в 65 лет она может похвастаться моложавым видом, а также стройными ногами.

На днях Долина пришла на концерт Artik & Asti. Ее восхитила солистка группы Анна Дзюба. После выступления девушки артистка заглянула к ней за кулисы со своей внучкой Александрой. Примечательно, что Лариса Александровна была облачена в рваные джинсы с потертостями и белоснежный жакет. туфли в тон и рюкзак из кожи дополняли ее образ. А внучка певицы принесла букет для популярной исполнительницы.

«Это тебе спасибо! Такая талантливая! Красавица! Красотка невозможная! Фигура, эти ноги — вообще!» — похвалила Анну звезда. «Это было очень круто! Вот, если бы, хотя бы, половина из молодой поросли музыкантов и певцов несли в своем творчестве столько Любви, были бы такими талантливыми и харизматичными, я была бы спокойна. Это достойная смена», — также отметила она.

А вот поклонники оценили образ Долиной. Многие признались, что ее лук выглядит стильно. А для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Лариса Долина продемонстрировала легкое отношение к молодым исполнителям. Сам факт того, что она посещает такие мероприятия, говорит о том, что она в принципе в тренде. Хочу заметить, что белый цвет особенно летом смотрится выигрышно. Он нам говорит о легкости, о чистоте, об избирательности. Плоские ботинки тоже в белом цвете. В идеале сюда подойдут джинсы, выбранные Ларисой. Однако хотелось бы видеть на ней более актуальную модель джинсов без потертостей и излишней рваности. Сейчас является трендом клеш от бедра с расширением. Это единственное, чтобы я поменяла в образе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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