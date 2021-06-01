Как две сестренки: Лариса Долина оделась в одном стиле со своей внучкой для похода в театр

Артистка решила сделать Александре подарок в честь Дня защиты детей. Они отправились на спектакль о Людмиле Гурченко «Люся. Признание в любви».

Лариса Долина является одной из самых знаменитых певиц в России. Она обладает сильным вокалом и умеет петь в джазовом стиле. Артистка н раз выступала в США и других странах. На ее концертах всегда аншлаги. После пандемии она вернулась к гастролям. Примечательно, что певица смогла похудеть на 25 килограммов. Она сменила гардероб и теперь экспериментирует с образами. Накануне звезда выступила в платье в пол с эффектом стройности.

А вот 1 июня Долина вернулась в Москву. Она решила сделать подарок своей внучке Александре. В День защиты детей они отправились в Театр им. Вахтангова на спектакль о Людмиле Гурченко «Люся. Признание в любви». Для такого случая певица выбрала белоснежный комбинезон с шортами и укороченную куртку. Золотые сапоги и сумка в тон дополняли ее образ. Примечательно, что артистка оделась с в одном стиле с девятилетней внучкой. Но девочка вместо комбинезона надела белое мини-платье и ботинки в тон.

Лариса Александровна отметила, что у них будет семейный вечер. Она готовилась насладиться игрой Нонны Гришаевой, которая участвует в спектакле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина в 65 лет. Многие отметили, что образ в стиле family look ее молодит. «Вы как две сестренки! Обе беленькие и невероятно красивые», «Вы так круто одеты, супер», «Красивые девчонки», «Нарядные, красивые, летние!», «Очень классные», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что не так давно Долина уже одевалась в одинаковые наряды с внучкой для выступления на сцене. Тогда она примерила принтованные джинсы.

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