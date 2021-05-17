Выглядит дорого: экс-возлюбленная Эмина в молочном платье в пол и жакете посетила светский раут

Как известно, Эмин Агаларов в прошлом году снова стал завидным холостяком. Стоит отметить, что он почти не был одинок. Сначала девять лет артист прожил со старшей дочкой президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейлой. Она подарила ему сыновей Али и Микаила. Также пара удочерила девочку Амину. Но в итоге пара распалась. Певец сразу женился на Алене Гавриловой. «Мисс Мордовия» прожила с ним только два года и успела родить дочку Афину.

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До сих пор многие гадают, что стало причиной размолвки Эмина с привлекательной молодой девушкой. Артист старается регулярно навещать подрастающую дочку. А вот с Аленой он не был ни разу замечен после расставания. К слову, она переехала в дом, который Агаларов купил ей с ребенком. Она ездит отдыхать на дорогие курорты, но редко делится новостями из своей жизни. По всей видимости, накануне девушка смогла развеяться.

Гаврилова поделилась фото с вечеринки по случаю дня рождения подруги. На празднике она появилась в элегантном монохромном образе. Экс-жена артиста позировала в белом струящемся платье в пол. К наряду был подобран жакет в тон с закатанными рукавами. Сумку Алена тоже подобрала в едином цвете с нарядом.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Такая нежная, красивая», «Ах, какая женщина», «Вы, как всегда, величественная и светлая», «Всегда выглядит шикарно», «Нежнятина», «Аленочка, ты все хорошеешь и хорошеешь», «Очень нежная, красивая, элегантная», — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что стилисты не раз признавались, что монохромные наряды выглядят дорого, а жакеты стали особенно популярны в последние годы.

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