«Готовимся к лету»: экс-возлюбленная Эмина предстала в белом платье с рукавами-фонариками

Алена Гаврилова стала второй женой Эмина Агаларова. Многие считали их идеальной парой. Певец изредка брал девушку на светские рауты и оберегал от журналистов. А 1 января 2018 года на свет появилась их дочка Афина. Казалось, что рождение ребенка еще сильнее сплотит супругов. Однако в разгар самоизоляции, спустя почти два года, артист объявил о разводе. Он купил бывшей возлюбленной новый дом, где она теперь живет с наследницей. При этом бизнесмен часто навещает дочку.

Если первое время Алена старалась не рассказывать о своей жизни, то теперь она время от времени посещает вечеринки и видится с подругами. На днях девушка устроила праздник для своего сына от прошлых отношений. А вот с наступлением лета она решила пополнить гардероб новыми нарядами. Не исключено, что Гаврилова в скором времени отправится в отпуск, так как июнь уже давно стал для многих началом сезона отпусков.

Накануне Бывшая возлюбленная Эмина решила похвастаться обновкой. Она запечатлела себя в зеркале в белом платье в стиле бэби-долл с рукавами-фонариками и нежным цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Готовимся к лету. Что там у нас с прогнозами?» — спросила она.

Примечательно, что цветочный принт стал особенно актуален в этом сезоне. Не только Полина Гагарина и Стеша Маликова, но и Кети Топурия любит носить нежные платья в стиле бэби-долл. К слову, не раз Алена хвасталась роскошными букетами цветов. Поклонники подозревают, что у не появился ухажер, но пока она не делится подробностями из личной жизни.

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