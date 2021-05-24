Стильная бабушка: Эмин Агаларов запечатлел моложавую маму со своей подросшей дочкой Афиной

Певец признался, что соскучился по своей маме. Он провел день с ней и наследницей.

Эмин Агаларов в прошлом году снова стал холостяком. Он сам объявил о расставании со своей второй женой Аленой Гавриловой. При этом певец не назвал причины размолвки. У них подрастает дочка Афина.

В последнее время Алена стала чаще выходить в свет. Она видится с друзьями и ходит на вечеринки. Эмин недавно даже забрал дочку к себе на работу. Он впервые показал малышке свой офис. Последние недели у бизнесмена проходят насыщенно. Однако он соскучился по маме Ирине Агаларовой и 24 мая провел с ней день. Певец поделился сначала трогательным фото, на котором обнимает свою моложавую родительницу.

Позже они устроили тренировку. В спортзале Ирина была в рваных джинсах и футболке с карманом. Она подчеркнула свою стройную фигуру. С ней была подросшая внучка. Афина брала в руки гантели и бегала. Кроха предстала в лосинах и джемпере с кружевом. Она занималась спортом вместе с бабушкой.

Поклонники восхитились красотой женщины. «Наконец-то приехала ваша Мамочка! Это здорово!», «Ммм какое милое фото. Эмин у тебя очень красивая мама», «Красивая мама и красивый сын», «Такая молодая и такая стильная», «Вот это мама», «Рок звезда», — прокомментировали пост подписчики.

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