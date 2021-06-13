Летняя утонченность: Нетребко в нежно-розовом платье свободного кроя вышла на прогулку с мужем и сыном

Анна Нетребко уже много лет живет в Вене. Она признавалась, что столица Австрии для нее идеальная локация, чтобы гастролировать. Так певица может быстро оказаться в соседних странах, чтобы дать концерт. Однако артистка не подозревала, что три месяца проведет в квартире в самоизоляции. Из-за пандемии некоторое время она была домохозяйкой. Однако в этом году звезда вернулась к привычной насыщенной жизни.

Не так давно Анна приезжала в Россию. Она успела выступать и видеться с друзьями. А теперь артистка снова находится в Вене. 12 июня она смогла провести день с семьей. Сначала оперная дива отправилась на прогулку в платье-рубашке оверсайз нежно-розового цвета. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул загорелые ноги. В тон наряда артистка подобрала сережки и сумку. А вот черные босоножки на каблуке дополнили образ.

Примечательно, что сын Тьяго оделся с ней в одной цветовой гамме. А вот муж Юсиф Эйвазов, который в этом году принял участие в шоу «Маска», был облачен в принтованные брюки и рубашку. К слову, Эвелина Хромченко отмечала, что постельные тона не стоит бояться носить женщинам в возрасте, так как они молодят.

Вечером у супругов состоялась встреча. Они дали совместное интервью. Анна в своем ярком летнем наряде грациозно сидела в кресле. Оперная дива восхитила поклонников своим образом. К слову, многие считают ее иконой стиля. «Красивая и счастливая пара!», «Красивое платье», «Как вам идет розовый», «Просто роскошная», «Аня, вы похудели», «Цвет наряда просто потрясающий», — прокомментировали пост подписчики.

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