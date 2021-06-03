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Анна Нетребко в нюдовом платье свободного кроя и льняном кардигане прогулялась по набережной

Оперная дива после выступления насладилась красотами Санкт-Петербурга. Она выбрала лаконичный, но женственный наряд для такого случая.

Анна Нетребко в нюдовом платье свободного кроя и льняном кардигане прогулялась по набережной
Анна Нетребко. Фото: Globallookpress.com

Анна Нетребко уже давно стала мировой звездой. Она выступала на самых знаменитых сценах и объездила почти весь мир. При этом артистка не перестает узнавать что-то новое. Она ходит в музеи и театры, а также показывают сыну Тьяго уникальные места. Из-за пандемии певица в прошлом году на время стала домохозяйкой. В своей квартире в Вене она убиралась и готовила, но теперь снова едва успевает отдыхать.

Весной Анна уже несколько раз приезжала в Россию. Но с наступлением лета она вернулась в Санкт-Петербург, где в свое время даже жила. 2 июня она выступила на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. Оперная дива в сверкающем платье в пол и прозрачной накидке покорила публику.

А вот уже после выступления Нетребко отправилась на прогулку. Выдалась солнечная погода, поэтому она облачилась в нюдовое платье свободного кроя и льняной кардиган. Образ дополнили черные сланцы и сумка в тон. На шею она повязала яркий шелковый платок. За счет вертикальных линий в образе артистка визуально сделала себя стройнее. Более того, оверсайз позволил ей скрыть недостатки фигуры.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна прошлась по набережной. Она наслаждалась архитектурой города и красочной природой. А вот поклонники восхитились тем, как выглядит сама звезда. «Анна! Мои восторги», «Какой простой, но чарующий образ», «Вы прекрасны, прям модель», «Такой женщиной залюбуешься», «Всегда стильная», — стали писать пользователи Сети.

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