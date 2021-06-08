Цвет молодит: 62-летняя Юдашкина в розовой юбке из фатина и жакете с поясом прогулялась по набережной

Марина Юдашкина является главной музой Валентина Юдашкина. Супруги вместе уже больше 30 лет. Модельер не раз создавал наряды для своей избранницы. Пара живет в просторном доме, где есть все для комфортной жизни. Когда к ним приезжают внуки Анатолий и Аркадий, то они играют в саду. Влюбленные в последнее время не видят внуков, так как малыши находятся с родителями в Китае. Зато пара часто выходит в свет.

Не так давно Марине исполнилось 62 года. Стоит отметить, что выглядит она гораздо моложе своих лет. Как известно, супруга кутюрье дружит с Аллы Пугачевой. Порой их вкусы в одежде совпадают. Так, 8 июня она отправилась на прогулку по набережной. Жена Юдашкина облачилась в розовую юбку мидакси из фатина, которую дополнила приталенным черным жакетом с поясом. Босоножки на каблуке также дополнили ее образ.

Алла Борисовна часто использует этот прием. Широкий пояс частый аксессуар в ее образах. С помощью него она делает акцент на талии, а воздушные юбки помогают скрыть изъяны. Марина, ко всему прочему, выбрала розовый цвет, который молодит.

«Прогулка в Лужниках!» — похвасталась она.

Поклонники восхитились красотой светской львицы. Многие отметили, что в этом наряде она выглядит стройнее. «Стильно! Модно! Молодежно!», «Просто супер, очень красивый образ», «Розовая юбочка! Ленточка в косе», «Какая легкая и женственная», «Нереальная красота», «Какая вы стильная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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