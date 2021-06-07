Летний образ: Нетребко в летящем платье с фантазийным принтом позировала на лугу

Оперная дива с мужем и сыном отдохнула на реке.

Анна Нетребко со своим мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отдохнула на реке. Оперный певец решил освоить водные лыжи, а его верная жена предпочла спокойный отдых на берегу.

На прогулку артистка выбрала легкий летний образ, облачившись в летящее платье в синих тонах на тонких бретелях с фантазийным принтом. Звезда также позаботилась об аксессуарах, отдав предпочтение миниатюрной сумочке в цвет облачению. Естественный макияж и собранные назад волосы завершили ее стайл.

Наследник Анны Нетребко, Тьяго, тоже отказался от покорения водного пространства, заявив, что будет помогать своему отчиму с берега. Отметим, что Юсиф Эйвазов воспитывает мальчика как своего родного сына, вкладывая в него всю душу. Его биологический отец — оперный певец из Уругвая Эрвин Шротт.

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