«Подчеркивают достоинства»: как Орбакайте, Гагарина, Лорак и другие звезды носят модные комбинезоны

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом удобном и актуальном наряде 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Еще недавно все ждали весну и доставали из шкафов косухи и пальто, а теперь на носу лето. Это время, когда девушки могут показать всю свою женственность. В жаркую погоду многие носят шорты, струящиеся платья и юбки плиссе. В этом сезоне еще и модны брюки палаццо и клеш.

Но для тех, кто хочет выделиться и при этом чувствовать себя комфортно, стоит взять на заметку комбинезоны. Об актуальном наряде лета 2021 года рассказала порталу Teleprogramma.pro эксперт в области моды Кира Дихтяр.

Полина Гагарина

Среди артистов многие следят за трендами. Одной из таких девушек является Полина Гагарина. Певица уже приобрела много легких платьев в цветочек. Она любит подчеркивать свою хрупкость. Однако ей не всегда удается быть самой стильной.

«Трикотажный комбинезон на Полине Гагариной, должно быть, самая комфортная одежда, которую только можно себе представить, но только как домашний вариант. Для уборки снега на участке — в самый раз. Подойдет так же для быстрой поездки в магазин, но не для выхода на работу или прогулку, да и для спортзала больше подойдет раздельный комплект», — пояснила Кира.

Лолита Милявская

Певица после пятого развода смогла похудеть. За последние месяцы она так преобразилась, что восхищает взоры поклонников. Теперь артистка все чаще носит разные комбинезоны, подчеркивающие ее фигуру.

«Сценический наряд Лолиты в лучших традициях эпатажного обреза певицы. Выглядит очень экстравагантно и смело, но опять же не для повседневной жизни. Стоит отметить, что „топить“ за бодипозитив Лолита начала задолго до того, как это стало модным. Артистка не стесняется свой фигуры и возраста, что и демонстрирует через свои сценические костюмы, которые всегда демонстрируют изгибы и особенности ее тела во всей красе», — отметила Дихтяр.

Юлия Барановская

Телеведущая является многодетной мамой и известной телеведущей. Она ценит комфорт, но при этом любит выглядеть женственно. На модном показе девушка отметилась в комбинезоне, который сочетала с серебристыми лодочками.

«Любительницей комбинезонов оказалась телеведущая Юлия Барановская. Комбинезон — довольно сложная вещь, потому что совместный крой не всегда удачно садится по фигуре. Идеальный черный комбинезон с множеством интересных деталей сидит на телеведущей очень изящно. Возможно, стоило добавил больше украшений, например акцентные серьги, чтобы наряд не выглядел столь повседневно на вечернем мероприятии, но выбор, тем не менее, прекрасный. А вот для прогулки по пляжу Барановская выбрала полупрозрачный черный ажурный комбинезон, который сложно представить в повседневной жизни. Но в качестве курортного наряда и для селфи не фоне прибрежного заката вариант очень интересный!» — рассказала эксперт.

Ани Лорак

У Ани Лорак в гардеробной множество нарядов. Даже комбинезонов у нее несколько. Девушка для повседневных прогулок и поездок выбирает комбинезон кремового цвета, который сочетает с кепкой и босоножками в тон. А для выходов в свет и особенных случаев у артистки есть комбинезон с шортами, который имеет мерцающий эффект.

«Очень похожий вариант, но в бежевом цвете, выбрала для фотосессии певица Ани Лорак. В сочетании с кепкой и босоножками получается удачный законченный повседневный образ. Чего нельзя сказать о золотистом мини-комбинезоне, который напоминает уже давно отжившие свое бандажные платья. Старомодно, дешево, вульгарно и не понятно, почему все-таки не платье?» — высказалась Кира.

Яна Рудковская

Стоит добавить, что комбинезон есть в гардеробе у светской львицы Яны Рудковской. Она частая гостья красных дорожек и вечеринок. Блондинка любит элегантные наряды люксовых брендов. На одном из мероприятий девушка отметилась в комбинезоне в цветочек из струящейся ткани.

Ляйсан Утяшева

Гимнастка лишь в последние годы увлеклась светской жизнью. У нее с каждым сезоном становится все больше нарядов. На отдыхе она показала комбинезон изумрудного цвета. Наряд из щелка не только подчеркнул ее фигуру, но и позволил свободно двигаться в жарком Дубае.

Кристина Орбакайте

Блондинка Кристина Орбакайте в свои 50 лет может похвастаться стройной фигурой. Не удивительно, что ей тоже нравятся комбинезоне. Она выбрала фасон с рукавами-крыльями и вышивкой. Колоритный лук идеально сел на ее фигуру и сочетался с туфлями-лодочками.

«Изящные вечерние варианты продемонстрировали Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева и Кристина Орбакайте. Женственно и элегантно выглядит шелковый комбинезон Рудковской на ужине Cartier. Расслабленный крой и поясок на талии подчеркивают достоинства фигуры Яны. Похожий вариант изумрудного цвета, но совсем без каких-либо интересных деталей на Ляйсан смотрится очень скучно», — считает эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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