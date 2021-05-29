«Незаменимая вещь»: Пугачева, Пегова, Нетребко и другие звезды носят стильные куртки этого сезона

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом удобном и актуальном наряде 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Весна плавно переходит в лето, но погода порой преподносит сюрпризы. Жара сменяется дождями, а вечерами и вовсе холодает. Поэтому платья, юбки и брюки палаццо нужно сочетать с жакетами и куртками. Однако выбрать универсальную верхнюю одежду сложно. Специально для читателей Teleprogramma.pro эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала о главных трендах на куртки.

Юлия Барановская и Анна Нетребко

Многие знаменитости первыми подхватывают тренды, так как постоянно выходят в свет. Так, Юлия Барановская бывает в театрах и много путешествует. В этом сезоне она выбрала голубую косуху с необычными рукавами. Она сочетает ее как с легкими платьями, так и комбинезонами. Похожую косуху выбрала и Анна Нетребко, когда снималась в Милане. Оперная дива показала, что такая куртка прекрасно гармонирует с джинсами.

«Юлия Барановская отдала предпочтение кожаной куртке-косухе небесно-голубого цвета. Мне очень нравится цвет, смотрится очень нежно и необычно, к тому же классические черные косухи уже понемногу выходят из моды. Что мне здесь не нравится — это ребристая отделка рукавов, которая визуально расширяет руки и в целом кажется лишней, особенно учитывая цвет. Более лаконичный вариант Анны Нетребко выглядит удачней», — высказалась эксперт.

Полина Гагарина

Также следит за трендами Полина Гагарина. Певица любит выглядеть женственно. Во время поездок и прогулок ей важно не простудиться, поэтому куртки основной предмет ее гардероба. Артистка успела отметиться в косухе карамельного цвета, которую сочетала с сапогами-казаками в тон.

«Кожаные куртки — незаменимая вещь весной и в новом сезоне стоит в первую очередь рассматривать объемные варианты. Бежевая куртка-оверсайз Полины Гагариной — лидер нашей подборки. Певица подобрала лучшую альтернативу косухе традиционного Коля, которая может сковывать движения и сочетаться далеко не с каждым платьем», — высказалась эксперт.

Ирина Пегова

Ирина Пегова обладает нестандартной фигурой. Однако она любит комфортную и лаконичную одежду. В ее коллекции есть светлая приталенная куртка из экокожи.

«А вот Ирина Пегова в очередной раз очень старомодный вариант, даже учитывая тот факт, что наряд в целом задуман как день памяти великой победы. Слишком короткий крой и много лишних деталей. Широкие лацканы визуально расширяют линию плеч, да и цвет не самый удачный. Такой же короткий вариант классической джинсовой куртки на Алле Пугачевой смотрится намного удачнее», — отметила эксперт.

Алла Пугачева с детьми

Добавим, что дети Пугачевой Лиза и Гарри быстро растут. Они подражают родителям и стараются выглядеть стильно. Этой весной малыши примерили модные черные косухи. Семилетние двойняшки умилили подписчиков отца. Многие одарили юных модников комплиментами.

Ани Лорак

Ани Лорак любит экспериментировать со стилем. Певица предпочитает лаконичные, но женственные образы. В ее коллекции есть бомбер, который она сочетает с трендовым головным убором — панамкой.

«Стоит также взять на заметку объемный бомбер как у Ани Лорак. Универсальная вещь, которая давно не выходит из моды. Присмотреть такую модель можно в большинстве магазинов разного ценового сегмента, а сочетать практически с любой одеждой вплоть до легких летних платьев», — поделилась Кира.

Стефания Маликова

Стеша Маликова, как представительница молодежи, поддержала тренд на куртки-рубашки из плотной ткани. Дочка Дмитрия Маликова выбрала фасон оверсайз и клетчатый принт. Девушка носит модную куртку как с джинсами, так и с платьями. Ей нравится создавать монохромные аутфиты.

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова в свой 51 год может похвастаться моложавым видом. Она носит комфортные наряды, подчеркивающие ее достоинства, но в меру. Во время путешествия артистка отметилась в стеганом белом бомбере.

«Легкий белый пуховик Юлии Меньшовой — отличная базовая вещь, которую желательно иметь в гардеробе каждому. Отделка контрастной лентой и золотыми пуговицами смотрится довольно оригинально и делает привычную вещь особенной. На зиму и раннюю весну вариант отличный, так что можно взять на заметку до наступления следующего сезона», — дала совет Дихтяр.

Ольга Бузова

А для тех, кто не боится выглядеть броско, дизайнеры выпустили укороченные куртки. Так, Ольга Бузова в этом сезоне носит джинсовую куртку с юбкой их денима. Она решила выглядеть максимально привлекательно. Однако это скорее украшение образа. Такая куртка не всегда спасет от холода вечером и намокнет в дождь.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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