Монохромный образ: Ксения Бородина отметилась в высоких сапогах и белоснежной косухе

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Она не раз хвасталась люксовыми обновками. Некоторые сумки телеведущая намеренно ищет, чтобы быть в тренде. Примечательно, что на съемках передач для нее подбирают образы стилисты. Она носит наряды из масс-маркета и порой сама покупает недорогие вещи.

Если зимой Ксения носила плюшевые шубы и дутые пуховики, то теперь она с удовольствием носит летние наряды. 1 июня телеведущая отправилась по делам. Она решила сделать покупки для дома. Девушка облачилась в клетчатую мини-юбку и белую футболку. Она дополнила наряд белыми высокими сапогами на массивной подошве GIA PernilleTeisbaek, которые стоят 50 тысяч рублей, а также белоснежной косухой.

На этот раз Бородина решила никак не комментировать свой выбор. Эти модные сапоги она носит не первый сезон, а вот косуха у нее появилась недавно. Поклонники восхитились тем, какой монохромный лук получился у звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Просто отпад», «Такой девичий образ с ноткой дерзости», «Прям круто, хочу такую куртку», «Ксюня на стиле», Вам так идет, носите не снимая«, «Ботинки еще живы, круто», «Очень стильно выглядите», — стали писать пользователи Сети.

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