По-молодежному: Стеша Маликова в джинсах с разрезами и замшевых сапогах устроила фотосессию

Дмитрий Маликов гордится своей дочкой Стефанией. Она учится в МГИМО и при этом занимается собственным бизнесом. Год назад девушка запустила свой бренд одежды. Она с юности интересовалась модой и теперь воплощает свои идеи в жизнь. Наследница артиста каждый сезон создает наряды, которые соответствуют трендам. Она уже демонстрировала платья в цветочек, платки и куртки-рубашки. А для особых случаев студентка также подготовила линейку вечерних платьев.

Многие наряды Стеша носит сама. В отпуске она регулярно демонстрировала летние луки. Теперь девушка устроила фотосессию для своего Instagram. Она облачилась в джинсы клеш с разрезами и белоснежный пиджак из атласа. Образ дополняли бархатные сапоги цвета кэмел и плетеная сумка Bottega Veneta. К слову, такие джинсы актуальны в этом сезоне. Алла Пугачева, Наталья Водянова и другие звезды носят похожие джинсы. А сумка, как у дочки Маликовой, стала хитом сезона. Она есть у Ольги Бузовой и Натальи Рудовой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие оценили ее образ в молодежном стиле. «Какая ты всегда прелестная», «Стеша, а сапоги то зачем? Сейчас же лето, а вообще, ты супер», «Огромные ноги для девушки!», «Наряд классный, но ракурс неудачный. Нога 45-го размера», «Вот это ножища», «Элегантно, но вас взрослит», «Очень красивая», «Сапоги красивые, но тут не к месту», — прокомментировали пост подписчики.

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