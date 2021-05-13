«Всегда выглядит стильно»: Стеша Маликова отметилась в мини-платье в ромашку и высоких сапогах

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Благодаря родителям она с юных лет много путешествовала, а после школы поступила в МГИМО. Уже скоро девушка станется студенткой пятого курса. При этом она занимается собственным делом. Год назад наследница артиста запустила свой бренд одежды. Теперь она старается создавать актуальные наряды для сверстниц.

Каждый сезон Стеша выпускает новую коллекцию одежды. Зимой она хвасталась куртками-рубашками оверсайз, а с наступлением весны девушка переключила внимание на платья. Она предпочитает короткие наряды или с акцентом на талии. 13 мая дочка Маликова отправилась в свой магазин. Перед этим она запечатлелась в летнем черном мини-платье в ромашку. Наряд имел кружево на подоле. Девушка дополнила лук высокими сапогами и кожаным жакетом.

Образ восхитил многих поклонников Стеши. При этом нашлись те, кто посчитал наряд не подходящим для юной девушки. Оценила аутфит дочки певца для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Руссо.

«Если вы представительница натурально-романтического вектора стиля, как и Стефания, то платье с мильфлерным принтом можно назвать базовой вещью вашего гардероба. Образ в целом составлен по всем модным правилам, Стефания умело сочетает легкое платье в цветок с грубым кожаным пиджаком и высокими казаками. Такой прием уже стал классикой — сочетание легких вещей с чем-то грубым и массивным всегда выглядит стильно. Единственное, что меня немного смущает — это кружево на платье. Выглядит неуместно и напоминает кружево от ночной сорочки, а также добавляет совсем ненужную горизонтальную линию, которая режет силуэт», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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