«Сезон открыт»: Ольга Бузова в легинсах, кроп-топе и с сумкой Bottega Veneta отметилась на летней веранде ресторана

Поющая телеведущая Ольга Бузова, недавно перенесшая операцию, уже вовсю ведет насыщенную жизнь, в которой есть место не только работе, тренировкам, но и посещениям приятных мест.

В одном из таких Ольга Бузова отметилась в этот понедельник, 17 мая. Звезда побывала на летней веранде одного из московских ресторанов, засвидетельствовав таким образом их открытие.

«Сезон летних веранд открыт. Напишите ваши любимые места в Москве», — обратилась к подписчикам Ольга Бузова.

Интересно, что для визита в ресторан звезда выбрала не гламурный, а спортивный образ.

Ольга Бузова предстала в легинсах и кроп-топе припылено-серого оттенка. Одежда подчеркнула субтильность своей обладательницы.

Образ теледива добавила дорогой сумкой итальянского бренда Bottega Veneta лимонного цвета.

Стоит напомнить, что покупкой дорогого аксессуара стоимостью 3200 евро Ольга Бузова хвасталась перед тем, как отправиться в клинику.

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