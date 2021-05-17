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«Сезон открыт»: Ольга Бузова в легинсах, кроп-топе и с сумкой Bottega Veneta отметилась на летней веранде ресторана

Теледива радуется наступившему летнему теплу в майской Москве.

«Сезон открыт»: Ольга Бузова в легинсах, кроп-топе и с сумкой Bottega Veneta отметилась на летней веранде ресторана
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющая телеведущая Ольга Бузова, недавно перенесшая операцию, уже вовсю ведет насыщенную жизнь, в которой есть место не только работе, тренировкам, но и посещениям приятных мест.

В одном из таких Ольга Бузова отметилась в этот понедельник, 17 мая. Звезда побывала на летней веранде одного из московских ресторанов, засвидетельствовав таким образом их открытие.

«Сезон летних веранд открыт. Напишите ваши любимые места в Москве», — обратилась к подписчикам Ольга Бузова.

Интересно, что для визита в ресторан звезда выбрала не гламурный, а спортивный образ.

Ольга Бузова предстала в легинсах и кроп-топе припылено-серого оттенка. Одежда подчеркнула субтильность своей обладательницы.

Ольга Бузова запечатлелась на летней веранде одного из московских ресторанов
Ольга Бузова запечатлелась на летней веранде одного из московских ресторанов. Фото: instagram.com/buzova86/

Образ теледива добавила дорогой сумкой итальянского бренда Bottega Veneta лимонного цвета.

Стоит напомнить, что покупкой дорогого аксессуара стоимостью 3200 евро Ольга Бузова хвасталась перед тем, как отправиться в клинику.

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