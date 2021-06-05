«Мать — огонь»: Алсу в силуэтном мини-платье и босоножках пришла с дочкой на премию Муз-ТВ

Певица оделась в одном стиле с Микеллой Абрамовой. Они с радостью позировали на ковровой дорожке.

Алсу является не только популярной певицей, которая ездила на «Евровидение» и исполняет хит «Зимний сон», но и прекрасной мамой. Уже длительное время она счастлива в браке с Яном Абрамовым. Своему избраннику она подарили троих наследников: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Своим детям пара дала лучшее образование. Более того, они поддерживают наследников в любых начинаниях. Так 13-летняя Микелла пошла по стопам мамы и выступает на сцене.

Недавно Алсу вместе с ней съездила на конкурс «Детская Новая волна». А вот 4 июня певица отправилась на премию Муз-ТВ, которая каждый год привлекает внимание публики. Это самое громкое событие начала лета. На этот раз на ковровой дорожке было множество молодых исполнителей, а ведущими были Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.

Для такого случая Алсу выбрала модный и женственный наряд. Обычно она редко носит вещи, которые открывают ее ноги. Но на этот раз певица выбрала черное мини-платье с акцентом на шеи в виде переливающегося ворота-хомута. Жакет оверсайз и босоножки на шпильке дополняли ее лук. Микелла оделась с ней в одном стиле, но сделала более молодежный аутфит. Жакет она дополнила поясом и мини-юбкой, а вместе туфель выбрала ботинки на шнуровке. В руках дочка звезды держала сумку Prada.

«Мать — огонь», — заявила она в соцсети, увидев кадры с ковровой дорожки.

Поклонники с ней согласились многие отметили, что Алсу находится в отличной форме. К слову, многие выбрали черные наряды для этой премии: Полина Гагарина, Кристина Орбакайте и другие известные персоны.

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