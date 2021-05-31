«Красотка!»: Алсу в белоснежном комбинезоне и джинсовой куртке отметилась на «Новой волне» с дочками

Певица в финале музыкального конкурса предстала в стильном образе с Сафиной и Микеллой.

Алсу не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Более того, с юных лет она выступает на публике, поэтому привыкла следить за внешностью и наряжаться. Примечательно, что певица одевается элегантно и старается всегда быть в нарядах модных, но сдержанных. Даже за длиной платьев и юбок она лично следит, чтобы они не были слишком короткими. Девушка растит троих детей и хочет быть для них хорошим примером.

Во время пандемии Алсу сблизилась с дочками Сафиной и Микеллой. Она стала чаще носить спортивные костюмы и одеваться в молодежном стиле. Так, минувшие выходные певица провела в лагере «Артек», где вновь прошла «Новая волна». В первый день она предпочла облачиться в укороченные брюки и жакет оверсайз. А для финала артистка выбрала белоснежный комбинезон по фигуре и укороченную куртку из денима. Босоножки и крупные золотые украшения дополнили ее образ.

На ковровой дорожке Алсу появилась с дочками. Микелла выбрала джинсовый тотал лук, а Сафина сочетала широкие джинсы с жакетом зеленого цвета.

«Вот и закончился второй конкурсный день „Детская Новая волна“. Спасибо всем организаторам, очень талантливым конкурсантам и чудесному „Артеку“ за эту атмосферу счастья и радости! Увидимся в следующем году!» — рассказала звезда.

Во время концерта девушка наслаждалась песнями и сидела в кресле жюри, поэтому оценивала все номера участников. Поклонники восхитились элегантной мамой. «Красавица!» — заявила певица Зара. «Вот Сафиночка и стала похожей на маму! Выросла, такая уже барышня взрослая! На этом фото очень видно сходство!», «Какая Сафина прекрасная. Милая и хорошенькая!», «Алсу как всегда прекрасная нежная девушка», «На маму не похожи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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