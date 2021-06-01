«Дети — источники счастья»: Алсу устроила танцы с подросшим сыном Рафаэлем в домашней обстановке

Алсу является для многих любимой певицей. Ее хит «Зимний сон» не теряет актуальности. При этом каждый год девушка выпускает новые песни. Однако благодаря пандемии артистка смогла больше времени провести с родными. Как известно, уже 15 лет она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица подарила ему троих наследников: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Своим детям супруги стараются дать лучшее образование.

По словам Алсу, 14-летняя Сафина пока не определись с профессией. Она любит фотографировать и интересуется медициной. А вот Микелла пошла по стопам мамы. Она записывает песни и выступает на сцене. Недавно они вместе побывали на «Детской Новой волне». А вот своего четырехлетнего сына певица прячет от общественности. Она признавалась, что покажет его лицо, когда мальчик сам об этом попросит.

Однако 1 июня Алсу поделилась редким видео с мальчиком. В кадре певица в розовых джогерах и черной толстовке танцует, держа ребенка на руках.

«Наши дети — источники счастья, любви, энергии, хорошего настроения и крепких бицепсов. Пусть все детки мира будут здоровыми и счастливыми», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Рафаэль сильно подрос. Многие восхитились и многодетной мамой. «Мой сладкий пельмешек», «Наверное, сын на вас похож, обычно сыночки мамины», «За двадцать лет только похорошели», «Милаш какой», «Такой взрослый сын, а до сих пор боятся лицо показать», — прокомментировали пост подписчики.

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