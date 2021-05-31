Веселая компания: Алсу в джинсах клеш и футболке запечатлелась с Давой на борту частного самолета

Певица не только с дочками, но и другими звездами вернулась в Москву после «Детской Новой волны».

Алсу обычно не часто выходит в свет. Из-за пандемии она целый год не выступала и не посещала светские рауты, проводя время с семьей. Как известно, артистка растит троих детей: 14-летнюю Сафину, 13-летнюю Микеллу и четырехлетнего Рафаэля. Она с ними еще больше сблизилась во время самоизоляции и даже стала одеваться в молодежном стиле. Этой весной артистка вновь стала выходить в свет, но на днях она побывала в «Артеке», где прошла «Детская Новая волна».

Два дня Алсу сидела в кресле жюри. Компанию ей составляли Александр Буйнов, Юлия Савичева и многие другие известные персоны, включая звезд «ТикТока». Сама певица приехала с дочками, которые ее поддерживали. 31 мая с утра на частном самолете она вылетела в Москву. Вместе с ней на борту оказался не только Буйнов, но и Давид Манукян, бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Он с радостью запечатлел всех, с кем отправился домой.

«Летим веселой компанией», — заявил он.

Алсу была облачена в футболку и джинсы клеш. В таком же образе была и Микелла. К слову, дочка артистки подружилась с Давой. Они даже сняли совместное видео.

А по прилете блогер сразу отправился в гости к Филиппу Киркорову, который привез ему подарки с «Евровидения». Они дружат уже не первый год и даже записали совместный трек.

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