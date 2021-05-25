«Вообще улетная»: Виктория Боня похвасталась новым мини-платье с модным широким воротником

Бывшая звезда «Дома-2» заверила, что в Москве можно одеваться лучше, чем в Париже.

Виктория Боня прославилась, когда участвовала в «Доме-2». Она была одной из тех, кто пришел в начале проекта, поэтому девушка хорошо знает Ольгу Бузову, Алену Водонаеву и Ксению Собчак, которая тогда вела проект. Теперь каждая из них занялась делом по душе. Если Ольга поет, то Виктория является моделью и бьюти-блогером. Более того, она живет в Монако, где снимает квартиру на побережье.

По словам Бони, она тратит в месяц несколько миллионов рублей только на содержание семьи. При этом девушка любит путешествовать и покупать люксовые наряды. Недавно она купила две сумки Dior и Prada, а также побывала в Москве, чтобы посетить премию RU.TV , где предстала в пышном роскошном платье со стразами. А теперь Виктория похвасталась летними обновками: она примерила черное мини-платье с белым крупным воротником, который в моде в этом сезоне.

«В Москве можно одеваться круче, чем в Париже или где-то еще!» — заявила звезда. «Смотрите, какие мне платья прислали, просто нереальных нарядов! И тут очень много классных сетов, юбочка прям ммм.., шортики, платья, шляпа — вообще улетная! Красота просто нереальная, буду все носить», — добавила она.

Стоит отметить, что наряды с белыми воротниками носят многие селебрити от Пелагеи до Леры Кудрявцевой. Они стали трендом, по словам экспертов в области моды. А так как Боня любит посещать вечеринки и красные дорожки, то следит за модой, чтобы выглядеть стильно.

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