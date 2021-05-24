Прилетела из Монако: Боня в пышном платье-бюстье и сапфировых серьгах отметилась на премии

Виктория Боня уже длительное время живет в Монако. Она пыталась перебраться в Лондон, но меньше чем через год вернулась на полюбившееся побережье. Девушка снимается роскошную квартиру с видом на море. Она старается путешествовать и посещать светские рауты. Бывшая участница «Дома-2» не скрывает, что хорошо зарабатывает. Поэтому она регулярно пополняет свой гардероб. Тем более, что год назад ее обокрали и теперь у нее много свободного места на полках.

22 мая Виктория приехала в Москву. Как оказалось, она решила не пропускать церемонию награждения премии RU.TV. Это первое грандиозное событие весны, на котором собралось около двухсот звездных гостей. Девушка заранее выбрала наряд. На ковровой дорожке она появилась в роскошном черном платье-бюстье, усыпанном стразами. Пышный наряд со шлейфом дополняли сапфировые серьги. Также Боня сделала высокий хвост и яркий макияж со стрелками.

«Премия была очень яркой и насыщенной. Помню, как мы с Колей Басковым были ведущими самой первой премии 10 лет назад. Помните? А еще, вчера, я открыла для себя много талантливых артистов, молодых ребят!» — поделилась она.

За столиком с ней сидели Юлия Барановская, Эмма Салимова, Екатерина Одинцова, Светлана Ермолова. Лишь Боня выбрала пышный наряд из них. А вот Барановская отдала предпочтение модному костюму оверсайз и парику.

«Наша компания девочек в этот вечер давала самые экспертные оценки по поводу всех выступлений. Все-таки наш стол был первым и центральным, поэтому мы все видели и все замечали», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Виктория. Многие отметили, что она затмила всех, даже Ксению Бородину, которая пришла в мерцающем мини-платье с пышными рукавами. «Вот это я понимаю платье. По сравнению с теми просто огонь», «Какая красивая в этом образе, очень нравится», «Шикарно лучше, чем у Бородиной, которая оделась как Ханна», «Очень красивый образ. В принципе, Виктория просто супер», — прокомментировали пост подписчики.

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