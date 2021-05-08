Настоящий хит: Боня вслед за Брежневой скорректировала фигуру ультрамодными джинсами-трубами

Светская львица отправилась на прогулку по причалу в Монако. Она выбрала актуальный весенний лук для такого случая.

Виктория Боня не скрывает, что ей нравится жить на широкую ногу. После участия в «Доме-2» она попробовала свои силы в качестве телеведущей, а также модели. Теперь она пишет статьи, но в основном доход ей приносят фотосессии и бьюти-блог. Живет девушка в Монако, где обосновалась, когда еще встречалась с миллиардером Алексом Смерфитом. Она поддерживает с ним дружеские отношения и порой отмечает праздники в кругу его родных.

На днях Боня решила удалить свой основной аккаунт в Instagram. Она призналась, что это временно. Пока светская львица общается с поклонниками на своей рабочей страничке. Обычно она посвящает свободное время дочке Анджелине, но 7 мая девушка отправилась гулять по пирсу, а затем оказалась на яхте, так как друзья пригласили ее на ужин. Для такого случая Виктория выбрала актуальный повседневный лук.

Светская львица предстала в рубашке сливочного цвета и джинсах-трубах. Наряд дополняла алая сумка Dior. Знаменитость умело скорректировала фигуру расклешенными джинсами.

Ранее в таких джинсах предстала Вера Брежнева, отдыхающая в Италии. А имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro призналась, что этот фасон с высокой посадкой можно смело назвать стопроцентным хитом. Благодаря джинсам Боня стала выглядеть стройнее, а за счет длины в пол — еще и значительно выше.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Мой любимый стиль», «Вика, вы такая красивая», «Ты прекрасна… такая фотография вроде обычная, но цепляет», «Сумка огонь», «Красотка, глаз не оторвать», «Теперь все хотят эти джинсы», «Прелестная», — прокомментировали пост подписчики.

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