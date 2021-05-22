Диву видно сразу: Нетребко в стильном плаще цвета омбре и розовых босоножках посетила выставку

Анна Нетребко привыкла к частным поездкам. Ее расписание обычно расписано на год вперед. Однако пандемия внесла свои коррективы в ее жизнь. Три месяца прошлой весной она провела в своей квартире в Вене. Затем артистки стала ездить давать концерты. А в этом году она уже несколько раз приезжала в Москву. Недавно певица навестила папу в Краснодаре и устроила застолье, а также выступила с мужем Юсифом Эйвазовым в Москве и устроила шоппинг.

А теперь Нетребко находится в Санкт-Петербурге. Она уже успела выступить в Мариинском театре. новый день оперная дива начала с похода в музей с друзьями. Она захотела насладиться современным искусством.

«Мы находимся на выставке китайского художника Чжуан Хен И», — поделилась звезда.

Для такого случая она подобрала модный и яркий образ. Анна предстала в алом платье-балахоне и плаще расцветки омбре. Наряд дополнили солнцезащитные очки с красной оправой и розовые босоножки без каблука. Она с интересом рассматривала картины и обсуждала увиденное с друзьями.

Поклонники давно называют артистку иконой стиля. Восхищается ее нарядами и историк моды Александр Васильев. На этот раз она показала актуальный весенний наряд. Яркие дождевики любит носить даже Алла Пугачева. «Какая яркая», «Вот это образ у вас», «Вы сами экспонат», «На такую нужно смотреть», — стали писать пользователи Сети.

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