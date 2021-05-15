«Мы на родине!»: Нетребко в комбинезоне с пышными рукавами устроила застолье у папы в Краснодаре

Анна Нетребко не перестает удивлять поклонников. Артистка проявляет талант во многих сферах. Она умеет брать высокие ноты, прекрасно готовит и разбирается в моде. Обычно оперная дива регулярно путешествует. При этом порой артистка успевает уделять внимание сыну Тьяго. В этом году она несколько раз приезжала в Россию. Она выступала в Большом театре и Мариинке. Но в мае артистке пришлось устроить передышку и несколько недель она находилась в своей квартире в Вене.

Однако 5 мая Анна с радостью сообщила, что прилетела в Краснодар. Как известно, там живет ее папа, который почти всю жизнь работал геологом. Сначала певица отправилась гулять по знакомым улицам и искать что-нибудь интересное на базаре с сыном. при этом она была облачена в платье в горох и причудливую кепку черного цвета.

«Острый репортаж из солнечного Краснодара! Ребята, мы на родине, опять!» — поделилась звезда.

Позже она занялась готовкой. Нетребко запекла рыбу в соусе, а также испекла пироги с разной начинкой. Она закатила традиционное застолье в доме, где живет ее папа. Вечером артистка переоделась в комбинезон, напоминающий платье. Яркий наряд с пышными рукавами и акцентом на талии, имел свойство визуально стройнит. За свет свободного кроя и резинки фигура оперной дивы казалась стройнее.

Перед тем, как осбраться с родными за столом, Анна погуляла с мужем Юсифом Эйвазовым. Он находился в поездке, что спровоцировало слухи об их размолвке. Однако супруги опровергли все домыслы и поцеловались. Они показались настоящую семейную идиллию. А позже певица сделала фото с папой, которого очень любит.

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