Словно Золушка: Анна Нетребко примерила сверкающие туфли Bottega Veneta за 135 тысяч рублей

Анна Нетребко не скрывает, что у нее настоящая страсть к покупкам шляпок и обуви. По словам артистки, многие туфли она даже не носит из-за высокого каблука, но они красиво стоят в ее гардеробной. К слову, коллекции своих нарядов звезда хранит не только в своей квартире в Вене, но и Нью-Йорке. Однако в последнее время оперная дива не так часто путешествует, как раньше. При этом она рада возможности посещать Россию.

В мае Анна снова навестила родных в Краснодаре. Она прошлась по местному рынку, а потом устроила застолье для папы с пирогами. А теперь певица вернулась к светской жизни. Она находится в Москве, где готовится к выступлениям. При этом артистка успевает встречаться с друзьями и гулять.

«У нас сегодня московский вечер-вечерок», — похвасталась Нетребко.

Она отправилась на шопинг вслед за Ольгой Бузовой. Если телеведущая купила летние наряды и новую сумку, то оперная дива вновь оказалась в бутике с обувью. Она сразу примерила туфли с открытой пяткой. Мерцающие слингбэки Bottega Veneta переливались на свету. К слову, стоит такая пара 135 тысяч рублей.

Потом Анна примерила мюли на квадратном каблуке черного цвета, которые удобно носить каждый день. А также ей приглянулись белые плетеные мюли с железными кнопками и такого же фасона сумка. Не исключено, что все трендовые новинки артистка приобрела, так как любит наряжаться.

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