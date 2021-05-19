«В стиле «дорого-богато»: Нетребко в жакете с пайетками и юбке макси предстала в парке «Зарядье»

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится путешествовать. Одно время она жила в Санкт-Петербурге. Но потом артистка приобрела квартиру в Вене, так как столица Австрии удобная локация для поездок. Также у нее есть жилье в Нью-Йорке, но там она не была уже два года. Зато оперная дива стала чаще приезжать в Россию. После пандемии она не упускает возможности выступить на публике, и такой шанс ей дает Большой театр.

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Недавно Анна посетила Краснодар, где навестила родных и устроила застолье. Потом она добралась до Москвы, где сначала устроила шопинг, а потом увиделась с друзьями. Певица является известной модницей и любит покупать шляпки и новую обувь. 18 мая она выступила на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. Отыграв в опере, пара решила прогуляться по парку «Зарядье». Нетребко облачилась в броский и женственный наряд.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Анны нарядный, в русском стиле «дорого-богато». Ее роскошная, фактурная внешность с легкостью несет такой яркий наряд, причем он ее не затмевает, а даже наоборот, подчеркивает красоту, фигурку. Бархат, атлас, вышивка, пайетки, аппликация, цветочный принт, акцентный антропоморфный орнамент на юбке, декоративный жемчуг на бархатных туфельках, казалось бы, обилие всего, но все так гармонично увязано и уравновешенно спокойным цветовым комбинированием, что костюм не кажется перегруженным, а наоборот, его хочется рассматривать. Бархатная и атласная ткани продолжают оставаться в моде, пайетки тоже. Этот образ вечерний, праздничный и больше похож на наряд. Здорово уравновесила образ лаконичная сумка, в цвет юбки, надетая по диагонали. Чтобы не потеряться в таком ярком нарядном костюме, нужно иметь такую природную, яркую, фактурную красоту, которой обладает Анна Нетребко», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу: имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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