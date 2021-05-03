«Изумительные!»: Нетребко в платье-сорочке и алой тунике из атласа позировала в театре Милана

Анна Нетребко регулярно путешествует. Оперная дива даже во время пандемии находила способы, чтобы ездить на отдых в Турцию или выступать в России и Италии. Только в этом году артистка несколько раз посетила Москву. Недавно она снова приезжала в столицу, но тайно, чтобы побывать на съемках шоу «Маска». Оперная дива поддержала мужа Юсифа Эйвазова, который скрывался в костюме Ламы и стал вторым, уступив первое место певцу Джони.

Но теперь Анна снова находится в Милане. Там она уже несколько дней участвует в съемках в театре Ла Скала, где не раз выступала. При этом в свободное время артистка успевает гулять и ходить по магазинам. Накануне она отметилась в желтом плаще в пол. Певица в таком наряде поздравила Филиппа Киркорова, который устроил вечеринку в честь дня рождения. Нетребко сняла для него видео. А вот 3 мая она уже примеряла разные образы для работы.

Сначала артистка позировала в роскошных интерьерах Ла Сказала в платье-сорочке персикового цвета и алой тунике из атласа. Образ дополнили жемчужные бусы и другие аксессуары. Наряд визуально сделал оперную диву стройнее за счет вертикальных линий. Ей удалось восхитить взоры членов съемочной команды.

А вот ближе к вечеру Анна перевоплотилась в Аиду. Она пела на сцене, нарядившись в платье в пол с бахромой. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и зрительно вытянул силуэт. Артистка похвасталась сверкающими туфлями на шпильке, как у Золушки, которые дополняли ее образ.

«Изумительные!» — заявила звезда.

Поклонники в очередной раз одарили оперную диву комплиментами. Она весь день провела на ногах, пока камеру снимали ее со всех сторон. Нетребко при этом выглядела безупречно. К слову, она впервые за долгое время разлучилась с мужем, который задержался в Москве и отметил свой день рождения вместе с Киркоровым.

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