Акцент на щиколотке: Ани Лорак вслед за Кристиной Орбакайте предстала в укороченных джинсах

Певица работает над новой песней. При этом даже в рабочей обстановке она предпочитает выглядеть стильно.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она ездила на «Евровидение» и гастролировала со своим шоу «Дива». Примечательно, что даже при такой насыщенной жизни девушка успевает воспитывать дочку Софию. При этом она всегда следит за своей внешностью и облачается в женственные образы. Этой весной она вновь стала появляться на светских раутах. Каждый раз артистка подчеркивает свою красоту и вызывает восхищение у поклонников.

В последнее время Лорак все чаще приходит на премии и вечеринки в брючных костюмах. Она выбирает модный фасон клеш, а также комбинирует классику с кожаными топами. Так в белоснежном костюме на днях артистка увиделась с Сергеем Лазаревым. Они готовят долгожданный дуэт. Похоже, что девушка дорабатывает нюансы. 17 мая она снова оказалась в звукозаписывающей студии. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим ред.) показала кэжуал лук.

Она запечатлелась в черной футболке и укороченных светлых джинсах. Образ дополнили кеды без шнуровки и кепка. Лорак показала тонкие щиколотки, подчеркнув стройность ног. Примечательно, что накануне похожие джинсы, но более зауженные, выбрала Кристина Орбакайте. Она сочетала их с белой рубашкой и корсетом. Более того, певицы вытянула силуэт, надев лодочки на шпильке.

По всей видимости, Лорак приглянулся такой тренд. 42-летняя артистка не скрывает, что следит за модой и давно придерживается особых правил в гардеробе. Она любит монохромные аутфиты и следит за тем, чтобы они не были перегружены аксессуарами. Поклонники вновь одарили ее множеством комплиментов.

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