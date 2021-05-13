Голливудский шик: Ани Лорак в костюме с широкими брюками и вьетнамках на каблуке снялась в новом шоу

Ани Лорак привыкла много работать. Но благодаря пандемии она смогла перевести дух и больше времени уделить дочке Софии. В этом году она тоже несколько раз ездила в отпуск. При этом девушка успела снять новый клип на Мальдивах. А вот на время майских праздников артистка улетела и на время пропала из поля зрения. Но теперь она вернулась в столицу. Накануне она выступила в Кремле в мерцающем наряде.

больше по теме 42-летняя Ани Лорак в жакете оверсайз и кедах на толстой подошве пришла в Кремлевский дворец Певица выбрала женственный наряд в стиле кэжуал для очередного появления на публике.

А 13 мая Лорак поделилась кадрами, сделанными на съемках нового шоу «Я вижу твой голос». Этот проект основан на южнокорейской программе того же названия. Певица позировала на ковровой дорожке в черном костюме с широкими брюками и жакетом. Кожаный топ подчеркнул ее загорелую кожу. Образ дополнили вьетнамки на каблуке, которые также называются мюли. Такая разновидность босоножек только появилась, но уже стала одной из самых трендовых. Стилисты отмечают, что эта обувь — хит предстоящего лета.

«Голос — самый совершенный инструмент. Он способен наполнять нас верой и любовью, помогать переживать невероятные чувства, проживать особенные жизненные этапы», — написала звезда.

Новое шоу стартует уже 14 мая на канале «Россия-1» и будет выходить в прайм-тайм — в 21.00. Поклонники восхитились монохром образом Лорак. Такой стиль еще называют голливудский шик. Многие одарили ее комплиментами и признались, что соскучились. «Такая красивая», «Образ потрясающий», «Просто бомба, а не женщина», «Очень красивая», «Как же налюбоваться», «Просто райская птица», «Лорак, прекрасная и очаровательная», «Какая у вас крутая обувь», — прокомментировали пост подписчики.

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