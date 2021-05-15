«Никогда не были так близки»: Лорак в молочном костюме и на каблуках встретилась с Лазаревым

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитом и даже ездила на «Евровидение», где заняла второе место. С ней многие артисты пели дуэтом от Мота до Эмина. А в последнее время артистка наслаждалась отдыхом с дочкой Софией. Она побывала на Мальдивах, а в на майские праздники девушка предпочла улететь на курорт и отдохнуть от суеты большого города.

Но Лорак обещала поклонникам, что скоро исполнит их мечту. По возвращению домой она увиделась со своим коллегой и другом — Сергеем Лазаревым. Они общаются много лет и порой пересекаются не только на премиях, но в кругу близких людей. На этот раз они провели вечер в звукозаписывающей студии. Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) предстала в молочном костюме, состоящем из зауженных брюк и жакета. Туфли на каблуке дополнили ее образ.

Сергей не уступал подруге в загаре, так как только вернулся из Мексики. Он облачился в куртку и джинсы черного цвета. Коллеги позировали в обнимку.

«Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте», — заявила звезда.

Они дали понять, что скоро споют дуэтом. Поклонники пришли в восторг от такой новости. «Ура! Дуэт наконец-то!», «Вау, наконец-то дуэт, мечты сбываются», «Мы ждали этого 10 лет! Это будет взрыв!», «Какие красивые», «Была бы роскошная пара», «Какие вы красивые», «Какие шикарные», «Каролиночка, вы как всегда роскошная. Настоящая дива!» — прокомментировали пост подписчики.

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