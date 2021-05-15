Акцент на щиколотки: Орбакайте в блузке с корсетом и зауженных джинсах прогулялась по Москве

Кристина Орбакайте привыкла много путешествовать. Дочка Аллы Пугачевой несколько раз в год ездит в США, так как там у нее есть дома и квартира. Более того, дочка певицы Клавдия учится в нью-йоркской школе, а муж Михаил Земцов часто там занимается своими делами. Но при этом артистка не забывает про родину. Этой весной она уже несколько раз приезжала в Москву. Сначала чтобы отметить девятилетие дочки, а потом чтобы отпраздновать день рождения Аллы Борисовны.

А вот майские праздники Орбакайте с семьей провела в Италии. Она путешествовала по стране и посещала разные места. Каждый раз певица облачалась в модные наряды. А 14 мая она снова оказалась в Москве. Артистка сразу приняла участие в фотосессии и съемке, где позировала в изумрудном платье мидакси. Лишь на следующий день она отдохнула и устроила прогулку по Москве. Кристина вышла на улицу в зауженных брюках и белоснежной блузке с корсетом-бюстье. Образ дополняли нюдовые лодочки, которые зрительно удлинили ее ноги.

Певица покрасовалась на террасе. Она наслаждалась солнечной погодой в центре Москвы, возле набережной. Наряд сделал визуально уже ее талию и подчеркнул тонкие щиколотки. Девушка сделала легкую укладку с локонами и нежный макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие с трудом поверили, что скоро она отметит юбилей — 50 лет. «Шикарная», «Вы очаровательны и очень талантливы!», «Какая красивая», «Как всегда, прекрасны», «Копия Аллы», «Как похожа на мать», «Ноги очень красивые», «Тростинка», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, такой же корсет-пояс недавно выбрала Юлия Барановская для светского раута.

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