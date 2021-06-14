Платки, береты, украшения с бусинами: какие аксессуары носят Мерьем Узерли, Фахрийе Эвджен, Нур Феттахоглу

Звезды турецкого кино часто подбирают к своим лукам необычные детали. Эксперт портала Teleprogramma.pro Елена Бестави дала свою оценку модным аксессуарам популярных актрис.

Красавицы турчанки задают моду не только на родине, многие поклонники по всему миру следят за тем, в каких нарядах актрисы полюбившихся сериалов появляются на публике. Особое внимание звезды уделяют аксессуарам. Вместе с имидж-стилистом Еленой Бестави сайт Teleprogramma.pro оценил самые трендовые детали ультрамодных аутфитов на весну 2021 года. Все подробности в нашей подборке с турецкими модницами.

Бергюзар Корель

Возлюбленная Халита Эргенча в восторге от этнических платков с геометрическими рисунками, различных повязок и других аксессуаров. Иногда голову звезды сериала «1001 ночь» покрывает косынкой так, как это делают у нас — на русский манер. Такой прием помогает Бергюзар зафиксировать прическу, при этом ее пышную шевелюру он нисколько не скрывает.

Изюминкой образа актрисы также можно назвать имиджевые очки. На отдыхе с мужем Бергюзар похвасталась ультрамодным аксессуаром.

«Цветные стекла на пике!» — уточнила Елена Бестави, похвалив актрису из сериала «1001 ночь».

Добавив к образу этнический платок, словно сшитый из разных кусочков материй, Корель оживила свой лук, придав простой кипенно-белой толстовке шика.

Бурджу Озберг

Эту актрису вы можете помнить по роли Хуриджихан султан в сериале «Великолепный век». Бурджу влюбила в себя поклонников миловидной внешностью и пышными вьющимися локонами.

«Выбрали очки, как Бурджу Озберг — и вы в тренде! Ведь сat-eye frames так же популярны, как и цветные стекла у Мерьем Узерли или у Бергюзар Корель», — уточнила стилист.

Панамки пользуются популярностью у модницей уже второй сезон. Партнерша Араса Булута Ийнемли отдала предпочтение вельветовому головному убору в тон каштановым локонами.

Пелин Карахан

Актриса из сериала «Великолепный век» любит украшать прически фантазийными платками и косынками. Этот тренд популярен не только в Турции, но и у нас.

«Аксессуары, это детали, которые создают совершенство. Даже самый модный лук будет неполным и скучным без них. Это то, что позволяет без особых материальных затрат заявить миру, что вы в курсе модных тенденций», — добавила Бестави.

Мерьем Узерли

Если оценить звездный гардероб Мерьем Узерли, то можно прийти к мнению, что аксессуары занимают второстепенное место в аутфитах партнерши Халита Эргенча.

Очки с круглой оправой и цветными стеклами, аксессуары в виде шейных платков — звезда «Великолепного века» отдает предпочтение минимализму.

Основной акцент Мерьем делает на яркой палитре и смешении фактур — тут мы видим вязаную тунику в цветочек и пеструю блузку.

«Покупаете всевозможные косынки и украшаете ими голову, как Пелин Карахан либо шею, как Мерьем Узерли», — уточнила стилист.

Фахрийе Эвджен

Жену Бурака Озчивита можно только похвалить за выбор аутфита полностью сочетающегося с природными красками и антуражем. Ко всему прочему, Фахрийе снова ввела в моду беретки.

«Если вам необходим головной убор, и вариант все той же косынки как у Пелин Карахан, вам не интересен, обратите внимание на панамы, как Бурджу Озберг и берет Фахрийе Эвджен», — отметила Елена.

А этот аксессуар — изящное украшение в виде цепочки с бусинами под черный жемчуг напомнило о том, что Фахрийе Эвджен турецкая актриса. Этнические нотки придали внешности возлюбленной Бурака Озчивита загадочности.

Нур Феттахоглу

Эту актрисы многие помнят по роли Махидевран султан. В сериале «Великолепный век» Нур Феттухоглу блистала в драгоценностях и диадемах. А в обычной жизни она предпочитает минимализм и украшения практически не носит. Разве что бусы в виде ожерелья с камушками под мрамор.

«Если говорить об украшениях, то в этом сезоне очень модны либо очень много тонких украшений, которые надеваются сразу, либо одно, но очень крупное. Например, как бусы у Нур Феттахоглу», — уточнила стилист.

Хатидже Шендиль

Звезда сериала «Любовь против судьбы», как и другие турецкие актрисы, любит покрывать голову косынками. Этот тренд возлюбленная Бурака Сагьяшара переняла у своей подруги Пелин Карахан. Хатидже Шендиль то и дело позирует в платках, подчеркивая природную красоту и миловидность лица.

Повязку на голову актриса надевает как и другие звезды — очень практично и удобно, особенно на прогулке с непоседливым и активным сынишкой.

«В любом случае, из всех модных предложений и вариантов, выбирайте свое! То, которое подчеркнет вашу уникальность!» — экспертно резюмировала Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера» (апрель 2010). Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012).

Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016-2018). Проведение презентаций и тренингов в г. Элисте и в г. Астрахань. Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

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