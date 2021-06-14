Платки, береты, украшения с бусинами: какие аксессуары носят Мерьем Узерли, Фахрийе Эвджен, Нур Феттахоглу

Красавицы турчанки задают моду не только на родине, многие поклонники по всему миру следят за тем, в каких нарядах актрисы полюбившихся сериалов появляются на публике. Особое внимание звезды уделяют аксессуарам. Вместе с имидж-стилистом Еленой Бестави сайт Teleprogramma.pro оценил самые трендовые детали ультрамодных аутфитов на весну 2021 года. Все подробности в нашей подборке с турецкими модницами.
Бергюзар Корель
Возлюбленная Халита Эргенча в восторге от этнических платков с геометрическими рисунками, различных повязок и других аксессуаров. Иногда голову звезды сериала «1001 ночь» покрывает косынкой так, как это делают у нас — на русский манер. Такой прием помогает Бергюзар зафиксировать прическу, при этом ее пышную шевелюру он нисколько не скрывает.
Изюминкой образа актрисы также можно назвать имиджевые очки. На отдыхе с мужем Бергюзар похвасталась ультрамодным аксессуаром.
«Цветные стекла на пике!» — уточнила Елена Бестави, похвалив актрису из сериала «1001 ночь».
Добавив к образу этнический платок, словно сшитый из разных кусочков материй, Корель оживила свой лук, придав простой кипенно-белой толстовке шика.
Бурджу Озберг
Эту актрису вы можете помнить по роли Хуриджихан султан в сериале «Великолепный век». Бурджу влюбила в себя поклонников миловидной внешностью и пышными вьющимися локонами.
«Выбрали очки, как Бурджу Озберг — и вы в тренде! Ведь сat-eye frames так же популярны, как и цветные стекла у Мерьем Узерли или у Бергюзар Корель», — уточнила стилист.
Панамки пользуются популярностью у модницей уже второй сезон. Партнерша Араса Булута Ийнемли отдала предпочтение вельветовому головному убору в тон каштановым локонами.
Пелин Карахан
Актриса из сериала «Великолепный век» любит украшать прически фантазийными платками и косынками. Этот тренд популярен не только в Турции, но и у нас.
«Аксессуары, это детали, которые создают совершенство. Даже самый модный лук будет неполным и скучным без них. Это то, что позволяет без особых материальных затрат заявить миру, что вы в курсе модных тенденций», — добавила Бестави.
Мерьем Узерли
Если оценить звездный гардероб Мерьем Узерли, то можно прийти к мнению, что аксессуары занимают второстепенное место в аутфитах партнерши Халита Эргенча.
Очки с круглой оправой и цветными стеклами, аксессуары в виде шейных платков — звезда «Великолепного века» отдает предпочтение минимализму.
Основной акцент Мерьем делает на яркой палитре и смешении фактур — тут мы видим вязаную тунику в цветочек и пеструю блузку.
«Покупаете всевозможные косынки и украшаете ими голову, как Пелин Карахан либо шею, как Мерьем Узерли», — уточнила стилист.
Фахрийе Эвджен
Жену Бурака Озчивита можно только похвалить за выбор аутфита полностью сочетающегося с природными красками и антуражем. Ко всему прочему, Фахрийе снова ввела в моду беретки.
«Если вам необходим головной убор, и вариант все той же косынки как у Пелин Карахан, вам не интересен, обратите внимание на панамы, как Бурджу Озберг и берет Фахрийе Эвджен», — отметила Елена.
А этот аксессуар — изящное украшение в виде цепочки с бусинами под черный жемчуг напомнило о том, что Фахрийе Эвджен турецкая актриса. Этнические нотки придали внешности возлюбленной Бурака Озчивита загадочности.
Нур Феттахоглу
Эту актрисы многие помнят по роли Махидевран султан. В сериале «Великолепный век» Нур Феттухоглу блистала в драгоценностях и диадемах. А в обычной жизни она предпочитает минимализм и украшения практически не носит. Разве что бусы в виде ожерелья с камушками под мрамор.
«Если говорить об украшениях, то в этом сезоне очень модны либо очень много тонких украшений, которые надеваются сразу, либо одно, но очень крупное. Например, как бусы у Нур Феттахоглу», — уточнила стилист.
Хатидже Шендиль
Звезда сериала «Любовь против судьбы», как и другие турецкие актрисы, любит покрывать голову косынками. Этот тренд возлюбленная Бурака Сагьяшара переняла у своей подруги Пелин Карахан. Хатидже Шендиль то и дело позирует в платках, подчеркивая природную красоту и миловидность лица.
Повязку на голову актриса надевает как и другие звезды — очень практично и удобно, особенно на прогулке с непоседливым и активным сынишкой.
«В любом случае, из всех модных предложений и вариантов, выбирайте свое! То, которое подчеркнет вашу уникальность!» — экспертно резюмировала Елена Бестави.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).
Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера» (апрель 2010). Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012).
Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016-2018). Проведение презентаций и тренингов в г. Элисте и в г. Астрахань. Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.