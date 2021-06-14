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Платки, береты, украшения с бусинами: какие аксессуары носят Мерьем Узерли, Фахрийе Эвджен, Нур Феттахоглу

Звезды турецкого кино часто подбирают к своим лукам необычные детали. Эксперт портала Teleprogramma.pro Елена Бестави дала свою оценку модным аксессуарам популярных актрис.

Платки, береты, украшения с бусинами: какие аксессуары носят Мерьем Узерли, Фахрийе Эвджен, Нур Феттахоглу
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Красавицы турчанки задают моду не только на родине, многие поклонники по всему миру следят за тем, в каких нарядах актрисы полюбившихся сериалов появляются на публике. Особое внимание звезды уделяют аксессуарам. Вместе с имидж-стилистом Еленой Бестави сайт Teleprogramma.pro оценил самые трендовые детали ультрамодных аутфитов на весну 2021 года. Все подробности в нашей подборке с турецкими модницами.

Бергюзар Корель

Возлюбленная Халита Эргенча в восторге от этнических платков с геометрическими рисунками, различных повязок и других аксессуаров. Иногда голову звезды сериала «1001 ночь» покрывает косынкой так, как это делают у нас — на русский манер. Такой прием помогает Бергюзар зафиксировать прическу, при этом ее пышную шевелюру он нисколько не скрывает.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель в алой косынке. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Изюминкой образа актрисы также можно назвать имиджевые очки. На отдыхе с мужем Бергюзар похвасталась ультрамодным аксессуаром.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Актриса умело вписывает в свои луки имиджевые очки. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Цветные стекла на пике!» — уточнила Елена Бестави, похвалив актрису из сериала «1001 ночь».

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Очки Корель сочетала с этническим платком. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Добавив к образу этнический платок, словно сшитый из разных кусочков материй, Корель оживила свой лук, придав простой кипенно-белой толстовке шика.

Бурджу Озберг

Эту актрису вы можете помнить по роли Хуриджихан султан в сериале «Великолепный век». Бурджу влюбила в себя поклонников миловидной внешностью и пышными вьющимися локонами.

Звезда "Великолепного века" Бурджу Озберг
Бурджу Озберг похвасталась очками в модной оправе под далматинца. Фото: Instagram.com/burcuozberk

«Выбрали очки, как Бурджу Озберг — и вы в тренде! Ведь сat-eye frames так же популярны, как и цветные стекла у Мерьем Узерли или у Бергюзар Корель», — уточнила стилист.

Звезда "Великолепного века" Бурджу Озберг
Актриса примерила вельветовую панаму. Фото: Instagram.com/burcuozberk

Панамки пользуются популярностью у модницей уже второй сезон. Партнерша Араса Булута Ийнемли отдала предпочтение вельветовому головному убору в тон каштановым локонами.

Пелин Карахан

Актриса из сериала «Великолепный век» любит украшать прически фантазийными платками и косынками. Этот тренд популярен не только в Турции, но и у нас.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан покрыла голову платком, повторив образ Бергюзар Корель. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

«Аксессуары, это детали, которые создают совершенство. Даже самый модный лук будет неполным и скучным без них. Это то, что позволяет без особых материальных затрат заявить миру, что вы в курсе модных тенденций», — добавила Бестави.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Актриса примерила косынку и не прогадала с трендами. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Мерьем Узерли

Если оценить звездный гардероб Мерьем Узерли, то можно прийти к мнению, что аксессуары занимают второстепенное место в аутфитах партнерши Халита Эргенча.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в очках с цветной оправой. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

Очки с круглой оправой и цветными стеклами, аксессуары в виде шейных платков — звезда «Великолепного века» отдает предпочтение минимализму.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Актриса повязана на шею платочек. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

Основной акцент Мерьем делает на яркой палитре и смешении фактур — тут мы видим вязаную тунику в цветочек и пеструю блузку.

«Покупаете всевозможные косынки и украшаете ими голову, как Пелин Карахан либо шею, как Мерьем Узерли», — уточнила стилист.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем в очках с крупной правой. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

Фахрийе Эвджен

Жену Бурака Озчивита можно только похвалить за выбор аутфита полностью сочетающегося с природными красками и антуражем. Ко всему прочему, Фахрийе снова ввела в моду беретки.

Звзеда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен примерила беретку для прогулки. Фото: Instagram.com/evcenf

«Если вам необходим головной убор, и вариант все той же косынки как у Пелин Карахан, вам не интересен, обратите внимание на панамы, как Бурджу Озберг и берет Фахрийе Эвджен», — отметила Елена.

Звзеда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе украсила прическу цепочкой с бусинами под черный жемчуг. Фото: Instagram.com/evcenf

А этот аксессуар — изящное украшение в виде цепочки с бусинами под черный жемчуг напомнило о том, что Фахрийе Эвджен турецкая актриса. Этнические нотки придали внешности возлюбленной Бурака Озчивита загадочности.

Нур Феттахоглу

Эту актрисы многие помнят по роли Махидевран султан. В сериале «Великолепный век» Нур Феттухоглу блистала в драгоценностях и диадемах. А в обычной жизни она предпочитает минимализм и украшения практически не носит. Разве что бусы в виде ожерелья с камушками под мрамор.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу подчеркнула линию декольте ожерельем под мраморные камушки. Фото: Instagram.com/eclipsnf

«Если говорить об украшениях, то в этом сезоне очень модны либо очень много тонких украшений, которые надеваются сразу, либо одно, но очень крупное. Например, как бусы у Нур Феттахоглу», — уточнила стилист.

Хатидже Шендиль

Звезда сериала «Любовь против судьбы», как и другие турецкие актрисы, любит покрывать голову косынками. Этот тренд возлюбленная Бурака Сагьяшара переняла у своей подруги Пелин Карахан. Хатидже Шендиль то и дело позирует в платках, подчеркивая природную красоту и миловидность лица.

Звезда сериала "Любовь против судьбы" Хатидже Шендиль
Хатидже Шендиль покрыла голову косынкой. Фото: Instagram.com/haticesendi

Повязку на голову актриса надевает как и другие звезды — очень практично и удобно, особенно на прогулке с непоседливым и активным сынишкой.

Звезда сериала "Любовь против судьбы" Хатидже Шендиль
Актриса на прогулке с мужем Бураком Сагьяшаром и сыном Джаном позировала с алой повязкой. Фото: Instagram.com/haticesendi

«В любом случае, из всех модных предложений и вариантов, выбирайте свое! То, которое подчеркнет вашу уникальность!» — экспертно резюмировала Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Курс по имиджу для Президентской программы подготовки управленческих кадров ОГУ «Астраханский региональный ресурсный центр» (сентябрь 2009). Сотрудничество с Астраханским филиалом ВАГС — проведения мастер-класса по деловому стилю для курсов повышения квалификации (март 2010).

Выступление на заседании Волгоградского HR-клуба Южно-Российского клуба HR менеджеров на тему «Имидж и стиль: штрихи к портрету успешного HR- менеджера» (апрель 2010). Мастер-класс «Деловой разговор нотариуса на языке одежды» на Форуме молодых нотариусов России (июль 2012).

Серия мастер-классов для фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» (2016-2018). Проведение презентаций и тренингов в г. Элисте и в г. Астрахань. Мастер-классы по дресс-коду в ВУЗах и колледжах Волгограда.

Имидж-стилист Елена Бестави
Елена Бестави. Фото: личный архив

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