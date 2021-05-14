Словно Хюррем султан: Мерьем Узерли похвасталась длинными вьющимися медовыми локонами

Мерьем Узерли в своем микроблоге делилась кадрами, которые были сделаны у гримера во время съемки. актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предстала в образе, который многим поклонникам напомнил одного из любимых персонажей в исполнении звезды — хасеки Хюррем султан. В сериале у партнерши Халита Эргенча были точно такие же длинные вьющиеся локоны, вот только оттенок был более ярким, не благородно-медовым, а скорее огненно-рыжим.

Свою элегантную укладку Мерьем Узерли дополнила нюдовым макияжем, с акцентом на губы. Также актриса может похвастаться выразительными глазами с пышными длинными ресницами. Скулы актриса подчеркнула персиковыми румянами. Весь облик так и сиял естественностью и природной красотой Мерьем.

«Как мы скучали по нашей Хюррем», «Она словно повторила образ любимой султанши Сулеймана — те же глаза, выразительный взгляд, пышные локоны, очень естественно и нежно!!», «Как бы хотелось увидеть продолжение сериала именно с ней», «Хюррем во плоти, мы скучали!!», «Красавица, наша любимая султанша», — пишут фолловеры.

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