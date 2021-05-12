Пухлые щечки и кудрявый чуб: Фахрийе Эвджен показала подросшего сынишку от Бурака Озчивита

Фахрийе Эвджен вот уже четыре года счастлива в браке с Бураком Озчивитом. Молодые люди познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Фахрийе сыграла роль Фериде, а Бурак предстал в образе Кямрана. Так, полюбившаяся многим история приняла новое прочтение. В одном из интервью Озчивит признался, что как только увидел свою партнершу, между ними сразу пробежала искра. По мере того, как развивалась любовная линия у персонажей ленты, чувство вспыхивало с новой силой и между актерами.

Вместе с мужем Фахрийе воспитывает первенца — двухлетнего сына Карана. Поклонники Озчивита уверены, что повзрослев малыш пойдет по стопам звездного отца и будет «разбивать девичьи сердца». После «Великолепного века» Бурак Озчивит обзавелся фанатами не только в Турции и в нашей стране, но и по всему миру.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Бурака Озчивита показала редкий снимок сынишки. Малыш может похвастаться кудрявым чубом и пухлыми щечками. Судя по всему, Каран в восторге от такого супергероя как Бэтмен.

«Ути! Какой он сладкий», «Малыш похож на своего папу, такой же очаровательный», «Ой, девчонки! Держитесь, подрастает новое поколение красавцев», «Какой кудрявый малыш!!», «Суперский пацан», «Словно сын Малкочоглу, вот так милашка», — пишут фолловеры.

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