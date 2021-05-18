Стали подружками: звезда сериала «Любовь против судьбы» бывает в гостях у жены Халита Эргенча

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, многие звезды турецких сериалов после совместных съемок продолжают дружить и в реальной жизни. Так, к примеру, близко общаются Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк. Они даже называют друг друга братьями, а ведь по сериалу «Великолепный век» их персонажи друг друга, мягко говоря, просто не переносили. Экранная дочка Халита Эргенча — Пелин Карахан дружна с Мерве Болугур (Нурбану султан). А Мерьем Узерли близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша). Дружба завязалась и между Нур Феттахоглу, Сельмой Эргеч и Джансу Дере, она сыграла персиянку Фирузе.

Тесно общаются и звезды других сериалов. К примеру, Бергюзар Корель из ленты «1001 ночь» подружилась с Хатидже Шендиль, она снималась в сериале «Любовь против судьбы».

Прекрасно ладят и их вторые половинки. Хатидже замужем за Бураком Сагьяшаром, а он снимался в сериале «Великолепный век». Актер сыграл роль лекаря Педро, попавшего во дворец к Михримах султан. Так что с мужем Шендиль Халит Эргенч познакомился еще на съемочной площадке.

Актрисы бывают друг у друга в гостях. Они дружат семьями. На одной из вечеринок Хатидже позировала с Бергюзар. У жены Халита Эргенча двое сыновей: Али и Хан. А у Шендиль пока только один ребенок — и тоже мальчик — малыш Джан.

Ранее актрисы делились снимками с ужина, на котором предстали с мужьями. И Хатидже, и Бергюзар успешно снимаются в кино, совмещая материнство с актерской карьерой.

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