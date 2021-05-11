«Очень красиво»: Стеша Маликова примерила легкие платья с модным принтом этого лета

Стеша Маликова является старшей дочкой именитого композитора. Она учится в МГИМО и в скором времени перейдет уже на 5 курс. При этом девушке нравится помогать родителям заботиться о ее маленьком брате Марке. А во время пандемии она смогла осуществить свою мечту. Наследница артиста занялась собственным бизнесом, создав свою марку одежды. Вскоре отец помог ей открыть первый магазин. Она старается следить за трендами и создавать наряды для сверстниц.

Недавно Стеша отдохнула с семьей на Мальдивах. Там она почти каждый день наряжалась в яркие и женственные наряды. А теперь девушка похвасталась своей новой коллекцией летних образов. Она поддержала тренд на цветочный принт, а также горошек. Более того, некоторые луки Стефания дополняла бантами в таком же стиле, которыми украшала прическу. Маликова показала пять летних аутфитов для сверстниц.

Стеша примерила платье миди белого цвета в мелкий цветочек. Белые ботинки на толстой подошве дополняли образ. Также она облачилась в черное мини-платье с рукавами-фонариками и рюшами на подоле. Наряд украшал рисунок в виде ромашек. Позировала дочка певца и в алом платье с пуговицами и поясом на талии. Наряд она дополнила бантом.

Еще одно платье на пуговицах и с длинными рукавами имело расцветку «мильфлер». В этот образе акцент был на стройных ногах девушки. Такой же наряд Стеша показала и в бело-голубой гамме.

«Это будет очень красиво!» — призналась она.

Поклонники восхитились нежными образами дочки Маликова. Многие отметили, что такой романтичный стиль ей идет. «Ух, кому же достанется эта красотка», «Какая нежность», «Платья просто воздух!! Они тебе очень идут!», «Удивительное сочетание нежности, легкости, женственности. Вы такая эстетичная!», «Ангелочек», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Добавим, что ранее фэшн-эксперт Эвелина Хромченко рассказывала, что цветочный принт актуален в этом сезоне.

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