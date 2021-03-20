«Самая модная палитра»: Хромченко рассказала, какой цветочный принт в тренде этой весной

В эфире мейковер-шоу «Модный приговор» на Первом канале в рубрике с модными советами Эвелина Хромченко представила актуальные принты наступившего сезона весна-лето 2021. Фэшн-эксперт рассказала, на какую расцветку в первую очередь нужно обратить внимание.

«Весна – хорошее время для того, чтобы купить себе женственное платье в цветок. И не только его. Какие именно цветы доминируют в сезоне весна-лето 2021: во-первых, это вихрь. Потому что самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — отметила Хромченко.

Фэшн-эксперт добавила, что подобный принт уместен на любых вещах: «Это могут быть костюмы, это могут быть крупные вечерние юбки, тотальные вечерние платья».

Еще один тренд весны – это очень нежные цветы, ассоциирующиеся со стилем «леди лайк», и конкретнее – с выпускным. Такие наряды Хромченко советует рассмотреть выпускницам.

«Что касается повседневности, то брючный костюм с элементами спортивного стиля обычно «выносит» цветы. В таком виде можно совершенно спокойно отправиться и на встречу с друзьями, и в кафе, и в библиотеку, и в кино, и в институт. На работу, если у вас нет дресс-кода, и вы работаете в какой-то гуманитарной организации, так тоже можно отправиться», — показала повседневный лук в цветочек Хромченко.

Для вечерних образов Эвелина Хромченко посоветовала присмотреться к восточным мотивам и комбинированным с другими принтами цветам.

«Драматичный черно-красный комплект с юбкой, которая демонстрирует цветы, совмещенные с клеткой «собачий зуб», и вариант восточного шика, напоминающий о дягилевских русских сезонах, — шикарный восточный халат, вписанный в брючный контекст», — представила примеры образов Хромченко.

Ранее телеведущая показала брюки, которые ни в коем случае не стоит покупать ни одной моднице.

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