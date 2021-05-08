Ирина Круг в объемной блузке цвета неба и белоснежных брюках устроила речную прогулку

Ирина Круг была главной любовью знаменитого шансонье Михаила Круга. Однако артист был убит в собственном доме. Девушка с трудом вспоминает о том трагическом вечере. Тогда она осталась одна с маленьким ребенком на руках. Теперь сыну певца Александру 19 лет. Он пишет стихи и поет. Более того, у него появился брат Андрей, которого девушка родила от предпринимателя из Твери Сергея Белоусова. Однако год назад Ирина развелась с избранником и теперь снова находится в поиске любви.

Примечательно, что вдова Круга продолжила его дело. Она успешно выступает на сцене и даже не раз получала награды в области музыки. В свои 45 лет певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка любит облачаться в сдержанные, но женственные образы. Майские праздники ей удалось провести с семьей. Однако 8 мая девушка устроила речную прогулку. она запечатлелась на палубе, любуясь Москвой.

Ирина была облачена в объемную блузку оверсайз цвета неба. С помощью тонкого пояса она подчеркнула свою талию. Белые брюки дополнили ее лаконичный лук в стиле кэжуал.

Поклонники восхитились певицей. Многие одарили ее комплиментами. «Вы моя любимая певица, самая трогательная, настоящая и искренняя», «Моя куколка», «Красивая очень», «Какая вы всегда приятная», «Вот умеете одеваться, ничего вульгарного», Вами можно любоваться«, «Какая краса на корабле», «Очень стильная», — стали писать подписчики.

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