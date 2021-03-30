«Выглядишь снова на 20»: вдова Круга показала, как трогательно ее поздравил сын шансонье

Михаил Круг погиб в 2002 году. На певца напали в собственном доме. Он был застрелен преступниками. Тогда его жена Ирина осталась одна с маленьким сыном Александром, которому было всего месяц от роду. Позже девушка вышла замуж снова за предпринимателя из Твери Сергея Белоусова и родила второго сына Андрея, но 2020 году они расстались. Теперь вдова Круга снова находится в поисках женского счастья.

После смерти шансонье Ирина продолжила его дело. Она успешно выступает на сцене и не раз становилась обладательницей премии «Шансон года». 29 марта артистка отметила свой юбилей. Эффектной блондинке исполнилось 45 лет. Она собрала за столом родных и близких. В соцсети именинница поделилась кадрами с торжества. Тост в честь нее произнес повзрослевший сын Круга. 18-летний Александр посвятил стихи родительнице.

«Я вам стих расскажу про маму. Ведь нашу красивую даму Россия любит не зря. Тебе уже не 17, но ты расцветаешь опять. Ты выглядишь снова на 20, но тебе уже 45. И крики бывали, и ссоры, но знаем мы, любишь ты нас. Мы все прошли через годы множество, множество раз. Но ты не даешь нас в обиду. Мы все благодарны тебе. Мы скоро подарим те виды, которые ты видишь во снах. На нас возложи ты надежды, и мы тебя не поведем. Скоро споем мы, как прежде, красивую песню вдвоем», — сказал парень.

Ирина была облачена в черное платье свободного кроя, расшитое бисером. Она была тронута словами наследника и крепко его обняла. Гости похвалили молодого поэта.

«Спасибо сынок! Пиши, у тебя хорошо получается. Спасибо родной», — отметила артистка.

Поклонник согласились с Ириной, а также поразились тому, как сын похож на своего отца. «Папа был был горд», «Прям до мурашек», «Сильные гены», «Какой замечательный сын, у Ирочки. Такие они все милые, замечательные», «Щечки папины», — прокомментировали пост подписчики.

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