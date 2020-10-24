«Такой симпатяга»: вдова Круга в платье-футляре спела вместе с 18-летним сыном шансонье

Ирина Круг уже несколько лет строит карьеру певицы. После трагической гибели мужа Михаила Круга, девушка долго приходила в себя. Тогда она осталась одна с маленьким сыном Сашей на руках и дочкой от первого брака. Но позже артистка решила продолжить дело мужа и теперь получает награды, как исполнительница шансона. Девушка снова вышла замуж и родила сына Андрей. Однако в передаче «Привет, Андрей!» она неожиданно объявила о разводе.

По словам Ирины, мужчина ее предал. Простить Сергея Белоусова она не смогла, но сохранила с ним теплые отношения. Теперь девушка снова свободна. В студии она предстала в силуэтном платье-футляре персикового цвета. Вдова Круга пришла со своим 18-летним сыном. Саше был всего месяц, когда не стало отца. Однако он признался, что ему всегда рассказывали о папе, как о великом человеке. Ирина спела вместе со своим наследником хит «Вот и все». Публика была растрогана их исполнением.

«У меня просто сейчас слезы. Вы такой симпатяга. Несмотря на то, что это грустная песня, Саша исполнял ее с открытым, улыбающимся лицом. Это так здорово», — Елена Старостина. После этого Ирина пояснила, что делала все, чтобы сын вырос воспитанным. Она даже отдавала его учится в кадетский корпус. «В этом году он поступил в Щукинское училище, университет», — похвасталась вдова артиста.

Также Ирина призналась, что ей было трудно рассказать сыну, что его отец был убит. Ей пришлось даже приводить мальчика к психологу. «Был у Саши нервный срыв даже. Это все непросто», — отметила певица. Сам Саша признался, что пытается всегда увидеть в себе что-то общее с папой. Он пишет стихи и некоторые из них посвящены папе. Более того, парень перерос маму почти на голову.