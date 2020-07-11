Летнее настроение: Ирина Круг подчеркнула загар белоснежным комбинезоном палаццо

Как известно, Михаил Круг был убит в собственном доме 18 лет назад. На днях его супруга Ирина Круг почтила память возлюбленного. На момент трагедии сыну артиста Александру был всего месяц от роду. Теперь парень вырос и стал настоящим красавцем. А вдова продолжает дело супруга. Она поет на сцене и даже неоднократно получала премию «Шансон года». 44-летняя девушка обладает притягательной внешностью. Неудивительно, что она снова вышла замуж — за Сергея Белоусова и родила сына Андрея в 2013 году.

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В соцсети Ирина обычно рассказывает о своих концертах и изредка делится семейными кадрами. Недавно она отдохнула на даче с сыном Круга. Но, как и все звезды, девушка постепенно возвращается к работе после карантина. Накануне она поделилась новыми снимками. Артистка позировала у своего дома в белоснежном комбинезоне с глубоким декольте и брюками палаццо. Поверх она накинула рубашку в бельевом стиле винного цвета. Цветные туфли-лодочки на шпильке завершили ее женственный образ.

Загар, который артистка получила на даче, подчеркнул ее наряд. Поклонники давно отмечают, что вдова Круга обладает потрясающей фигурой. Они оценили и ее элегантный летний лук. «Такая жизнерадостная», «Обаятельная и привлекательная», «Ирина, вы очень классно выглядите», «Вы такая красивая в этом наряде», «Вы невероятно красивая», «Красотка, слов нет!», «Женственная такая», — прокомментировали пост подписчики.