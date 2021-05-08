«Просто сейчас писк сезона»: Виктория Боня похвасталась своими новыми сумками Dior и Prada

Светская львица призналась, что раньше у нее была большая коллекция сумок на сумму 300 тысяч евро, но ее ограбили. Теперь девушка снова пополняет свой гардероб.

Виктория Боня прославилась, когда вела шоу «Дом-2». Теперь она живет в Монако и растит дочку Анджелину Летицию. В одном из интервью девушка призналась, что бывший возлюбленный Алекс Смерфит все реже ей помогает финансово. Однако светская львица хорошо зарабатывает на своем бьюти-блоге. По ее словам, курсы красоты ей приносят до 15 миллионов рублей в месяц. И это помимо других доходов.

В прошлом году Виктория жаловалась, что дважды стала жертвой грабителей, которые пробрались в ее съемную квартиру на побережье и унесли дорогие вещи. До сих пор девушка сокрушается, что потеряла много ценных вещей. Но она находит в этом и плюсы. Теперь знаменитость с радостью пополняет гардероб новыми вещами.

«Знаете, что заметила? Меня же ограбили два раза. У меня было так много сумок. Я посчитала, что все сумки, которые у меня унесли, стоили около 300 тысяч евро. Все в целом. Вот когда у меня было дома, стояло сто тысяч сумок, я не радовалась, а теперь, каждой сумочке, которая у меня появляется, я так радуюсь! Я теперь ее ношу, я о ней думаю. Вот одна из них! Мне прислал мой байер — Prada, вот такая прикольная! И сейчас получила новую посылочку. Там такая классная сумочка! Я теперь радуюсь сумкам!» — сказала она.

Боня показала белоснежную сумку Prada, а вот из коробки она достала алую сумку Dior с закругленными краями. Тем же вечером девушка отправилась гулять в модных джинсах-трубах и дополнила образ своей яркой сумкой. К слову, стоит такая сумка около 300 тысяч рублей.

«Отгадайте, какого бренда сумка? Это была Dior, она красная и очень красивая! Смотрите, это просто сейчас писк сезона! Теперь я такие вещи покупаю, которые можно по 15 лет носить! Теперь буду носить, клянусь! Крутая?» — поделилась звезда.

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