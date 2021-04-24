«Все оплачиваю я сама»: оставшийся без денег Смерфит перестал помогать дочке Бони

Телеведущая пояснила, за чей счет живет на побережье Средиземного моря, а также призналась, что бывший возлюбленный, миллиардер, мог потребовать с нее алименты.

Виктория Боня прославилась, когда участвовала в реалити-шоу «Дом-2». После этого девушка стала хорошо зарабатывать и ездить по разным странам. Некоторое время назад он попыталась переехать в Лондон, но там не понравилось ее дочке Анджелине Летиции. В итоге теперь телеведущая снимает просторную квартиру в Монте-Карло с большой террасой и видом на Средиземное море. Раньше поклонники были уверены, что проживание в Монако ей оплачивает бывший возлюбленный Алекс Смерфит, ирландский миллиардер.

Однако больше года назад Боня рассказала, что бизнесмен болен и много сил тратил на свое лечение, пока не пошел на поправку. По всей видимости, это сказалось на его финансах. В новом интервью девушка поведала, что Алекс перестал ей помогать финансово и даже не оплачивает няню дочки, хотя раньше этот делал. При этом жизнь в карликовом государстве обходится Виктории в большие деньги.

«Если посчитать на рубли, самые минимальные расходы с квартирой, с няней, с едой, — это около двух миллионов рублей в месяц. И эти деньги я зарабатываю сама», — призналась светская львица.

По словам девушки, сразу после расставания с гражданским мужем он ей пояснил, что квартиру будет оплачивать только первые шесть месяцев. После этого она стала сама оплачивать и квартиру, и счета.

«С прошлого года он перестал оплачивать няню. То есть человек вообще не помогает. Я иногда звоню ему, говорю: хочу купить Анджелине зимние вещи, они достаточно дорогие, давай разделим счет пополам. Он соглашается. И все занятия, на которых Анджелина занимается с преподавателями, оплачивает он. Это все. Путешествуем, живем, покупаем продукты, няня — все оплачиваю я сама», — пояснила Боня в интервью платформе Premier.

Примечательно, что хоть она и не была в браке официально, у нее есть право подать на алименты. По словам бьюти-блогера, она в какой-то момент хотела подать на алименты, но узнала, что по европейским законам, ее могут обязать выплачивать алименты, так как она зарабатывает больше Смерфита. Более того, Викторию не раз поражали особенности минталитета некоторых людей. Порой миллиардер мог попросить ее не заказывать самое дорогое блюдо в ресторане. А когда Боня попросила у него машину, то Алекс предложил ей просто выкупить у него автомобиль.

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