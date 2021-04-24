«Он идеальный»: Боня впервые рассказала о романе с экс-женихом Шараповой

Виктория Боня после ухода из «Дома-2» смогла построить карьеру телеведущей и модели. Теперь она занимается своим бизнесом и является бьюти-блогером. Девушка не жалуется на жизнь, так как живет в достатке. Она давно переехала в Монако, где одно время жила с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Но они расстались, сохранив дружеские отношения. Вместе с ним светская львица растит дочку Анджелину.

Уже несколько лет Боня не перестает говорить, что хочет снова стать мамой. Однако ей не везет с мужчинами. Найти достойного жениха оказалось сложно даже русской красавице. Как оказалось, она скрывала свой роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Они начали отношения в 2019 году. По словам Виктории, мужчина ее очаровал. Она даже готова была родить от него ребенка.

«Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет», — поделилась девушка.

Однако у Григора давно появилась репутация ловеласа. Он встречался с коллегой Сереной Уильямс и американской певицей Николь Шерзингер. Его невестой была и Мария Шарапова. По всей видимости, роман с Боней тоже был для спортсмена только забавой. Он переключил свое внимание на другую особу уже через год.

«В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой», — отметила светская львица, в интервью для платформы Premier.

29-летний спортсмен увлекся дочкой российского олигарха Эльдара Османова. Девушка тоже живет в Монако. Боня была шокирована, когда узнала о романе теннисиста с Лолитой Османовой. Она не стала скрывать, что тяжело переживала это предательство.

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