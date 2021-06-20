Плюшевые тапки, лонгсливы и трико: в чем ходят по дому звезды любимых турецких сериалов

Звезды турецких сериалов, таких как: «Великолепный век», «1001 ночь», «Королек — птичка певчая», «Любовь против судьбы» — обзавелись своей армией поклонников в России и по всему миру. Актрисы этих ярких лент продолжают активно сниматься в кино, блистают на красных ковровых дорожках и светских мероприятиях.

Однако дома без света софитов эти женщины становятся простыми мамами, женами, дочерьми — теми, кто живет обычной жизнь. Сайт Teleprogramma.pro вместе с модным блогером Кирой Дихтяр оценил повседневные домашние аутфиты звезд турецких сериалов. Узнаем, кто даже дома выглядит как суперзвезда, а кто предпочитает практичный стиль.

Бергюзар Корель

Жена экранного «султана Сулеймана» вне съемок отдает предпочтение удобной одежде. При этом возлюбленная Халита Эргенча особое внимание уделяет деталям — имиджевым очкам, косынкам и другим аксессуарам. В этом домашнем луке изюминкой образа стали мягкие тапки с помпонами.

«Бергюзар Корель – лидер нашей подборки. Во-первых, ткани, которые призваны поддерживать комфорт – шерсть и хлопок, для домашней одежды это крайне важно. Очень приятные приглушенные оттенки, которые так же создают ощущение уюта и комфорта. При этом комплект не выглядит скучным, как свитшот и трико, здесь есть многослойность и объемы», — восхитилась актрисой Кира Дихтяр.

Пелин Карахан

Звезда сериала «Великолепный век» с мужем Бедри Гюнтаем и сыновьями — Али Демиром и Джаном Эюпом давно поселилась в загородном особняке. В саду у актрисы есть свой бассейн, а на ухоженном газоне под тенистыми апельсиновыми деревьями играю дети. Свою домашнюю одежду Пелин Карахан подбирает с особой тщательностью. Как и Бергюзар Корель она любит мягкие ткани.

«В похожем стиле по дому ходит и следующая героиня нашей подборки, мне очень нравится объемный шерстяной кардиган с капюшоном, но Пелин, почему-то, предпочла джинсы, а я считаю, что деним все же неподходящий для ношения дома материал», — отметила модный блогер.

Мерьем Узерли

Не так давно партнерша Халита Эргенча блистала среди именитых звездных гостей московского кинофестиваля. Однако в домашней обстановке Мерьем Узерли вечерним туалетам предпочитает удобные и практичные вещи. К примеру, свитшоты, теплые носочки и лосины.

«А вот Мерьем Узерли по дому ходит так же, как и миллионы наших соотечественниц – легко и непринужденно, в старом розовом лонгсливе и смешных трениках в горох. Красиво ли это? Я думаю, что встречать в таком виде гостей все же не стоит, а для спокойного времяпровождения в кругу самых близких вполне сойдет, тем более, что Мерьем сделала макияж и укладку. В этом комплекте есть чувство юмора и яркие краски, что уже хорошо. А вот за комфорт ставлю пятерку, должно быть очень приятно понежиться на солнышке в легком трикотаже, который не сковывает движения», — уточнила Дихтяр.

Нур Феттахоглу

Звезда «Великолепного века», сыгравшая Махидевран султан, может похвастаться такой же стройной фигурой. Нур Феттахоглу и в дома умело подчеркивает тонкую талию, подбирая яркие луки. Выглядит актрисы просто восхитительно. А ведь у нее дочка Элиса Гюзин.

«Самой экстравагантной героиней нашей подборки стала Нур Феттахоглу, которая предпочитает ходить дома в красном атласном комплекте, по видимому, в национальном стиле. Не могу найти плюсов в этом наряде, выглядит дешево, устарело и некомфортно», — раскритиковала актрису модный эксперт.

Фахрийе Эвджен

Жена красавца Бурака Озчивита воспитывает двухлетнего сына Карана. Для того, чтобы оставаться с непоседой малышом на одной волне звезде сериала «Королек — птичка певчая» приходится ходить по дому в нарядах спортивного стиля. Но Фахрийе Эвджен такие модные моменты нисколько не смущают. Ведь все это ей очень идет.

«Фахрийе по дому ходит в самом простом комплекте из топа на бретельках и кожаных брюк. Топ мне нравится, в нем должно быть очень комфортно, при условии, что бретельки не слишком врезаются в кожу, а вот брюки вызывают много вопросов. Странная текстура ткани то ли под кожу, то ли под винил, вряд ли комфортно ощущается на теле, да и выглядит слишком дешево даже для дома. Заменить на джинсовые или трикотажные шорты», — советует Кира.

Бурджу Озберк

Звезда «Великолепного века» сыграла роль возлюбленной шехзаде Баязида — дочь Хатидже султан и Ибрагима паши — красавицу Хуриджихан. В жизни актриса может похвастаться такой же миловидной внешностью и роскошными вьющимися локонами. Но даже дома Бурджу предпочитает наряжаться в стильные луки. Удобным вещам — свитшотам, трико, лосинам и халатикам в ее звездном гардеробе нет месте.

«Бурджу Озберк выглядит неплохо, но опять-таки вопросы вызывает кожаная юбка в обтяжку, неужели в этом и правда удобно ходить по дому?» — задается вопросом модный блогер.

Хатидже Шендиль

Эта турецкая актриса полюбилась зрителю благодаря сериалу «Любовь против судьбы». Хатидже не только актриса, но еще и модель. По дому Шендиль ходит в роскошных нарядах, одеваясь так, словно она собралась на светское мероприятие.

«Хатидже Шендиль выбрала, пожалуй, слишком строгий комплект для ношения дома. Жакет с золотыми пуговицами вполне можно было бы заменить на более уютный и комфортный кардиган, а короткое платье очень даже к месту. Повязка на голове не создает ощущения комфорта. Одним словом, для домашнего образа Хатидже немного перестаралась, но возможно это лучше, чем привычные российским домохозяйкам засаленных халаты, за которые их раскритиковала Эвелина Хромченко. Если есть время и желание, то почему бы не нарядиться для себя и своих близких?» — экспертно резюмировала Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер.

Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело её к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером. С тех пор Кира украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини. В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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