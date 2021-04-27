Мода по-турецки: Мерьем Узерли в белом топе поддержала тренд на брюки палаццо

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» слывет первой модницей — и это не случайно. У Мерьем Узерли есть наряды на любой случай. Не так давно партнерша Халита Эргенча блистала на московском кинофестивале, демонстрируя «эффектное вечернее платье». Этот образ эксперт сайта Teleprogramma.pro Марина Корабель назвала не только продуманным до мелочей, но и невероятно стильным.

«Пожалуй, это один из тех самых примеров, когда все идеально», — отметила стилист, восхищаясь луком Мерьем.

А во время отдыха Узерли предстала в ультрамодных брюках палаццо. Эту деталь женского гардероба имиджмейкер Ольга Линцова называла мегапопулярной. Актриса подчеркнула талию, отдав предпочтение брюкам шоколадного оттенка с крупным горошком, свой образ она дополнила кипенно-белым топом. Изюминкой лука стали имиджевые очки.

«Какая же она красивая», «Сразу вспомнили Хюррем султан», «Очень стильная и модная», «Так совсем по-домашнему», «Милашка», «Вроде бы и стройная, но при этом фигурка шикарная», «Залюбовались такой красавицей», «Мисс Очарование», «Прелестно выглядит», — написали фолловеры.

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