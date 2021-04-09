В стиле турецкой моды: Пелин Карахан в лонгсливе и кожаных кюлотах подчеркнула тонкие щиколотки

Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем воспитывает двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа. Примечательно, что еще в начале своего романа актриса из турецкого сериала «Великолепный век» даже не предполагала, что она так спешно выйдет замуж. По словам Пелин, на первом свидании, когда она только-только познакомилась с будущим мужем, он удивил ее тем, что сходу сказал — она станет его второй половинкой. Над самоуверенным парнем актриса только посмеялась. Позже узнав Бедри получше Карахан поняла, что встретила того самого единственного и близкого ей по духу человека.

Пелин не смогла устоять перед обаянием возлюбленного. Но самое ценное в их отношениях, как говорит актриса, это то, что они заботятся друг о друге.

Став мамой, Пелин старается находить время и на семью, и на съемки, и на себя любимую. Одевается Карахан всегда с иголочки. На одном из мероприятий актриса предстала в кожаных кюлотах и лонгсливе. А изюминкой образа стали горчичные кеды на высокой подошве.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» Пелин Карахан сыграла дочку султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. И если по сюжету, героиня Пелин так и не смогла обрести любовь, то в личной жизни актрисы все замечательно. Она счастливая мама и жена.

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