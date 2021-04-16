«Делает бледной, а оттенок кожи зеленит»: жена Озчивита в косухе допустила «модный ляп» из-за неудачного цвета

На днях Фахрийе Эвджен устроила пышный праздник по случаю двухлетия сына Карана. В своем микроблоге актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» поделилась свежими снимками, позировав вместе с мужем Бураком Озчивитом и маленьким именинником.

Для детской вечеринки в саду Фахрийе подобрала по-весеннему стильный костюм, подчеркнув талию мини-юбкой. Аутфит дополнила укороченная куртка косуха. Вот только стилист-имиджмейкер Наталья Сулейкина в беседе с сайтом Teleprogramma.pro подметила, что было бы куда лучше, если бы Фахрийе подобрала костюм из твида. Кроме того, эксперт в сфере стиля указала на «модный ляп» в аутфите возлюбленной Бурака Озчивита.

Имиджмейкер уточнила, что актриса прогадала с цветовой палитрой — бежевый тон делал Фахрийе бледной, а ее смуглую кожу зеленил.

«Образ Фахрийе считаю неудачным. Цветовая гамма ей абсолютно не подходит. Она делает звезду бледной, а оттенок кожи на фоне такого цвета зеленит. Штрокс смотрится странно и совсем неактуально. Фасон костюма неплохой, куртка косуха и прямая мини-юбка — отличный вариант, только был бы он, например, из твида», — отметила Наталья Сулейкина.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу. Курсы: визажист «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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